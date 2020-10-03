Як правильно поводитися в офісі в розпал пандемії коронавірусу: головні поради

В Україні зростає кількість виявлених випадків інфікування коронавірусом. Незважаючи на пандемію, більшість офісів відкрилася ще кілька місяців тому. Щоб убезпечити себе на роботі, потрібно дотримуватися кількох простих порад.

Головні правила опублікувала Державна служба з питань праці. Крім соціальної дистанції в півтора метра, чиновники радять:

верхній одяг потрібно залишати в закритій шафі, навіть якщо це піджак;

перед початок роботи руки потрібно вимити з милом, а потім обробити антисептиком (мити потрібно і нігті);

якщо часто користуєтеся антисептиком, принесіть на роботу крем для рук (інакше можуть бути тріщини на шкірі, а через них легко потрапить інфекція);

перед початком роботи всі відкриті поверхні (клавіатура, стіл, полиці, монітор) потрібно протерти разовою серветкою з дезинфікуючим засобом;

приміщення потрібно провітрювати кожні 2-3 години, навіть якщо холодно;

з колегами, робочі місця яких знаходяться в інших кабінетах, краще спілкуватися за допомогою листування або дзвінків;

в коридорі, місцях загального користування, в туалеті потрібно знаходитися в масці;

знімати маску потрібно, торкаючись до зовнішньої поверхні, користуватися не більше 2-х годин, утилізувати тільки в закриті ємності.

Які засоби використовувати;

Антисептики для обробки шкіри рук – спиртовмісні препарати (з вмістом спирту вище 60%), (діючі речовини – ізопропіловий, етиловий спирт або їх комбінації); в тому числі такі, які мають пролонгований термін дії і певний час захищають шкіру рук від хвороботворних мікроорганізмів.

Препарати для дезінфекції поверхонь з мінімальним терміном експозиції (експозиція від 30 сек до 2 хв) – спиртовмісні препарати (діючі речовини – ізопропіловий, етиловий спирт або їх комбінації).

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, карантин і пандемія коронавірусу назавжди змінили ринок праці не лише в Україні, але й по всьому світу. Якщо для нас актуально зниження зарплат і перехід на віддалену роботу, то в світі вже почався активний перехід до нових технологічних робочих місць і скорочення персоналу.