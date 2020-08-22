Як правильно купувати долари в Україні: названо головні правила

В Україні частина обмінників працює нелегально, тому надійніше купувати валюту в банках. При цьому, якщо плануєте купити велику суму, її потрібно попередньо замовити.

Про те, як, коли і де краще купувати долари в Україні – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Якщо відкладати на конкретну купівлю. В такому разі правильно збирати в тій валюті, в якій будете витрачати гроші. Наприклад, якщо збирати на поїздку в Рим, найкраще купувати євро. Якщо ж ви плануєте купувати машину, ціна якої фіксована в доларах, найкраще відразу збирати американську валюту.

Якщо збирати на "чорний день". У такому разі варто відразу купувати три різних валюти. Наприклад, долари, євро та юані. Такий кошик дасть змогу диверсифікувати (розділити) ризики. Це головний принцип.

Також не можна купувати гроші відразу. Найкраще робити це невеликими порціями раз на місяць. При цьому велику частину коштів необхідно купувати ближче до літа, а до кінця року, коли курс традиційно зростає, обсяги закупівель можна знизити.

Є такі законні способи придбати валюту: у банку, в обміннику і за допомогою банківського мобільного додатку. Найбільш ризикований спосіб – обмінники. Річ у тому, що сотні таких пунктів працюють нелегально. Тому, перед тим як здійснити операцію, варто перевірити наявність ліцензії на валютні операції.

А якщо немає ліцензії, значить, немає і контролю. В такому обміннику можуть продати фальшивки і наступного дня зникнути. Також важливо, щоб після таких операцій надавали чеки.

Головна перевага купівлі валюти в банках – безпека. А головний недолік – черги в касах. Крім того, перед тим як прийти до фінансової установи, краще заздалегідь переконатися, що у них є валюта в готівці. Цілком можливо, що під час прохання продати вам $ 200-300 співробітник відділення запропонує прийти в інший день.

Торік для українців з'явилася ще одна можливість – купувати валюту онлайн. Для цього потрібно або мати відкриту валютну карту, або ж відкрити інтернет-карту. Для останньої не потрібно буде йти в банк, правда, при цьому необхідно мати вже відкритий рахунок у фінансовій установі.

Відкриття інтернет-картки безкоштовне, також не потрібно платити комісію під час поповнення. Так, щоб купити долари, потрібно просто перевести певну суму зі своєї карти з нацвалютою на доларову. Конвертація відбудеться автоматично.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.