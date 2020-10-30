Як поліція "покарає" за "євробляхи": водіїв будуть розшукувати і штрафувати

В Україні правоохоронців зобов'язали розшукувати і штрафувати водіїв, які їздять на "євробляхах". Штрафи можуть доходити до 170 тис. грн.

Про те, що чекає водіїв на нерозмитнених авто, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

В Україні Кабінет міністрів зобов'язав поліцію знаходити водіїв, які керують авто без української реєстрації, що перебувають у країні понад 30 діб. Крім того, правоохоронці повинні "вживати заходів для виявлення випадків неправомірного керування транспортними засобами, щодо яких введено окремі обмеження, встановлені Митним кодексом".

Це означає, що за новими правилами патрульна поліція зобов'язана зупиняти автомобілі без реєстрації в разі, якщо авто перебуває в країні не менше ніж 30 днів. Таке нововведення дасть змогу поліпшити ситуацію з виконанням Митного кодексу, йдеться в пояснювальній записці до документа.

Як штрафуватимуть:

за водіння машини на єврономерах – 8 500;

повторне протягом року водіння за "евробляхами" – 17 000 грн і заборона на водіння протягом року;

якщо затримав розмитнення на термін до 1 доби – 170 грн;

від 1 до 10 діб – 340 грн;

від 10 до 20 діб – 8 500;

від 20 до 30 діб – 85 000 грн;

від 30 діб – 170 000 грн.

Тих українців, які не розмитнили авто й далі на ньому їздять, будь-якої миті можуть зупинити поліціянти й оштрафувати на 170 тис. Тим, хто не знайшов гроші на оформлення машини, дешевше ховати її в гаражі.

В "АвтоЄвроСилі" (громадська організація, яка відстоює інтереси водіїв на єврономерах) вже назвали таку постанову Кабміну "каральною". І хоча рішення про штрафи ухвалили вже давно, у країні досі є водії, які продовжують ігнорувати Митний кодекс.

Нині українці платять акциз за авто, який обчислюється за формулою: базова ставка * коефіцієнт двигуна * коефіцієнт віку автомобіля. Але, крім акцизу, власники повинні заплатити ще ПДВ – 20%, митний збір – 5-10%, збір до Пенсійного фонду – 3-5% і 1,5% військового збору. Загалом сума виходить чималенька, а для старих авто ціна злітає в кілька разів.

Для прикладу: за автомобіль 2005 року випуску з об'ємом двигуна 2,2 куб. дм (бензин), який за кордоном купили за $5 тис., доведеться заплатити $1,45 тис. ПДВ, $500 доларів збору, $1,752 тис. акцизу та ще $218 пенсійного збору. У сумі авто подорожчає з $5тис. до $8,7 тис.

Митна юристка Ольга Ніколаєнко в коментарі OBOZREVATEL розповідає: "Я сказала б, що нині весь це рух набув швидше політичного характеру, зі своїми джерелами заробітку, зі своїм електоратом. Тому питання "євроблях" порушуватиметься й далі".