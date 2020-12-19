Новорічний стіл в Україні подорожчав, але можна непогано заощадити. Актуальні поради

Через епідеміологічну ситуацію та карантинні обмеження чимало українців змушені будуть зустріти Новий рік удома. До традиційних домосідів додадуться ті, чиє фінансове становище зараз не дозволяє поїхати на відпочинок або влаштувати гучну вечірку, а також ті, хто перебуває на вимушеній самоізоляції. Як економно відзначити свято й заощадити на продуктах – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Якщо дивитися на загальні тенденції, то передумов для істотного подорожчання продуктів порівняно з минулим роком поки немає, стверджує експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин:

"Порівняно з минулим роком весь борщовий набір дешевший на 15-20%. Схожа ситуація з м'ясом: яловичина трохи дорожча, свинина – за тією ж ціною, курятина – навіть дешевша. За умови, що інфляція була на рівні 5-6%. Якщо ціни ростимуть, люди просто не купуватимуть. Тому до Нового року істотного подорожчання чекати також не варто".

Водночас, за підрахунками Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", ціна святкового столу все ж трохи виросла – на 5,3%. Якщо напередодні 2020-го в середньому новорічний стіл для сім'ї з 4-х осіб коштував 1620 грн, то зараз його ціна буде 1706 грн. Про це повідомляє директор ННЦ Юрій Лупенко.

Для аналізу беруть меню з традиційних страв в українських родинах. Наприклад, 3 кг всім відомого салату "Олів'є" обійдуться майже в 160 грн, а торік його вартість була всього 140 грн. Інший традиційний новорічний салат, "Оселедець під шубою", залишився на рівні минулого року – 120 грн за 1,5 кг. 2,5 кг м'ясних продуктів на новорічному столі, включно з ковбасними виробами, 2019 року обходилися в 362,5 грн, а зараз – 394,5 грн. Водночас овочі майже не подорожчали. Минулого року за підрахунками Інституту на них потрібно було витратити 181,71 грн, а цього – 182,3 грн.

Ціна привізних фруктів безпосередньо залежить від курсу долара. Торік 2 кг мандаринів, 1 кг бананів і 1 лимон коштували 93 грн. Цього року поки що дорожче – 104 грн.

Новорічний стіл із делікатесами дорожчий, ніж звичайний – 2176 грн. Але що цікаво, порівняно з минулим роком ні червона ікра, ні червона риба не подорожчали. Ікра коштуватиме 250 грн за баночку 120 г, а 200 г червоної риби – 220 грн.

Як заощадити на святкуванні Нового року:

робити закупи поступово, починаючи ще з жовтня;

чекати знижок;

відмовитися від покупок в останні три дні року;

використовувати штучну ялинку;

заздалегідь продумати меню й не купувати продукти, яких немає в списку;

відмовитися від купівлі продуктів в інтернеті (крім доставок із магазинів).

Щоб новорічний стіл обійшовся дешевше, потрібно робити закупівлі поступово, а не останньої миті. Наприклад, найдешевше якісну ікру можна придбати у вересні-жовтні. Тоді її продають зі знижкою 30-50%. Щодо інших продуктів тривалого зберігання – варто за кілька тижнів спланувати покупки й купувати все потрібне невеликими партіями, коли побачите, що ціни на конкретні товари дійсно вигідні.

Виконавчий директор союзу споживачів України Максим Несміянов не рекомендує ходити по закупи в останні три дні перед Новим роком. Адже тоді потік клієнтів магазинів збільшується до п'яти разів. У метушні ви можете заплатити навіть більше, ніж збиралися.

"Якщо на цінниках до товару обіцяють акцію, то на касі може цієї акції не виявитися. Товарообіг високий, продавцям ставлять завдання продати якомога більше. Щойно товар надходить – його відразу ставлять у зал. Ніхто особливо не перевіряє термін придатності, не оновлює цінники, бо немає часу. Якщо ж ви побачили, що вас обдурили й продали щось дорожче, ніж було вказано, говоріть про це адміністратору: підводьте його до цінника, показуйте чек і просіть повернути різницю, оскільки це порушення закону "Про захист прав споживачів". Можна ще й поліцію викликати за фактом обрахування. Різницю вам повернуть, сперечатися ніхто не буде", – пояснює Максим Несміянов.

Ціни на алкоголь помінялися нерівномірно. Якісь товари стали дорожчими, інші – ні. З напоїв для новорічного столу найчастіше вибирають шампанське. Найвідоміше, "Артемівське", не подорожчало. Як і минулого року – 100 грн за пляшку.

Водночас коньяк п'ятирічної витримки українського виробництва, який обходився в 160 грн, цього року буде коштувати вже 170 грн за 0,5 л.

Можна заощадити? Алкоголь перед самими святами може подорожчати або на нього просто не буде знижок. Особливо це стосується "найходовіших" новорічних напоїв. Тому алкоголь так само варто купити якомога раніше, тоді є шанс вибрати більш вигідну пропозицію.

Додатково заощадити можна, використовуючи алкоголь власного виробництва. Олег Пендзин упевнений: саме такий і буде стояти на столах багатьох українців цієї Новорічної ночі, особливо в тих, хто має свої земельні ділянки:

"Статистика показує, що українці почали менше пити. Але не вірте статистиці. Змінюється сама структура споживання", – зазначив Пендзин.

Одна з головних складових новорічного настрою – зелена красуня. Можна вибрати зрубану або пластикову. А останніми роками українцям дедалі частіше пропонують живі ялинки в горщиках, які потім можна висадити в себе у дворі.

Якщо ви звикли ставити вдома свіжу хвою, то їх продаж уже починаються. За даними Державного агентства лісових ресурсів, зараз середня ціна ялинки в Україні – 75 грн за метр (минулого року вона становила від 63 до 75 грн за метр). Але ціни дуже різняться залежно від області. Найдешевші новорічні дерева в Харківському лісгоспі – 48 грн за метр, а найдорожчі будуть для жителів Івано-Франківської області – 120 грн за метр.

Штучне деревце можна купувати будь-коли в магазинах або через інтернет. Найменше, 35 см, потягне до 150 грн. Середнє, до 1 м, – близько 300 грн. Велика ялинка 1,8 метрів зараз коштує від 668 грн і більше. Але треба розуміти: якщо ви витратилися на таку ялинку цьогоріч, то її не доведеться купувати найближчі 5-10 років. Це – економія на майбутнє.

Живе дерево в горщику – найдорожче. Його ціна залежить від розміру саджанця і породи. Найменша і найдешевша ялиночка, яку ми знайшли (50 см), коштувала 350 грн. Великі саджанці – близько 1000 грн і більше.

Можна заощадити? Якщо ви не можете купити ялинку, але хочете створити вдома атмосферу свята, можна обмежитися живою сосновоюї гілкою. Їх дуже багато залишається після стихійних ялинкових базарів, і вони нікому не потрібні. Якщо ви заберете кілька таких гілочок додому, то навіть зробите добру справу, адже двірникам не доведеться наступного ранку їх збирати й викидати.

На повноцінній ялинці заощадити не можна. Найпухнастіші й найгарніші коштують недешево, і навіть 31 грудня збити ціну на них практично неможливо. Дешевше можна придбати пошкоджені дерева, що обсипаються, але навряд чи такий елемент святкового декору вас порадує.

Так само не варто економити на прикрасах, зокрема, на гірляндах, стверджує Максим Несміянов:

"Коли ви вибираєте гірлянди, уточнюйте їхні характеристики. На ринку є такі прикраси вартістю близько 60 грн, але коли там перегорає одна лампочка – всі, що йдуть за нею, так само не працюють. У них гарантія до 14 днів. Тому вигідніше взяти гірлянду від 200 гривень, вони безпечніші, якщо перегорає одна лампочка – всі інші працюють, і гарантія – від 2-х років ".

Вартість новорічного столу і ялинок цього року трохи виросла. Але самі українці багатшими не стали. Це означає, що попит на дорогі закуски й алкоголь буде тільки знижуватися, а багато хто з громадян намагатиметься витратити на свята якомога менше грошей. Тому частині українців Новий рік-2021 обійдеться навіть дешевше, ніж попередні святкування.