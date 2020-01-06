Як платити за тепло в півтора рази менше: будь-який українець може різко урізати суми в платіжках

В Україні близько 80% багатоповерхівок потребують утеплення. Щоб скоротити витрати на тепло в таких будинках, необхідно створити ОСББ, встановити тепловий пункт і провести термомодернізацію.

Про те, як економити на опаленні, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Скільки "поганих" будинків?

Приблизно 80% усього житлового фонду в Україні необхідно утеплювати, підрахували в профільному міністерстві. І нові вікна тут не допоможуть. Необхідно по всьому периметру будинку обшивати стіни утеплювачем. А на це, разом з теплопунктом, знадобиться близько 8 млн грн.

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Як платити менше?

Крок перший – створити ОСББ. Щоб взяти участь в програмах фінансування, отримати гранд, допомога від міста або держави на утеплення, в першу чергу необхідно створити ОСББ.

Другий крок – встановити тепловий пункт. Індивідуальний тепловий пункт з погодозалежної автоматикою дозволить заощадити від 10 до 40%. Коли на вулиці тепло, подача тепла автоматично зменшується.

У будинках з горизонтальною розводкою системи опалення в ідеалі 100% квартир слід обладнати індивідуальними (поквартирні) лічильниками тепла і регуляторами на радіаторні батареї.

Крок третій – утеплити будинок. Для цього доведеться запрошувати енергоаудитора. Він вивчить будинок і розробить план утеплення. Без нього через утеплювача на стінах може з'явиться цвіль.

Важливо утеплити стіни по всьому периметру будівлі від цоколя до коника даху. Ця вимога державних будівельних стандартів по теплоізоляції будівель. Вартість енергоаудитів на ринку коливається від 10 до 20 тис. грн. (50-100 грн. з квартири) в залежності від масштабів будівлі, кількості квартир, опалювальної площі.

Найпростіше, на чому можуть заощадити жителі багатоповерхівок, це витрати на електроенергію, особливо якщо доведеться догріває електрообігрівачами. Якщо встановити двозонний лічильник електроенергії, можна в 2 рази менше платити за електрику з 23:00 до 07:00. Заміна ламп розжарювання на LED дасть економію до 8 разів на електроосвітлення. Використання розеток з таймерами допоможе налаштувати автоматичне включення і виключення електроприладів у зручний час.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні, відповідно до закону "Про житлово-комунальні послуги" в окремих випадках комунальні послуги можна не оплачувати, або ж платити менше. Наприклад, якщо замість гарячої води – тепла, платити за неї по тарифу для гарячої не потрібно.

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