Як підвищуватимуть пенсії у 2021 році в Україні: у Мінсоці показали календар

Пенсію в Україні в 2021 році підвищуватимуть що кілька місяців. Перше збільшення виплат заплановано на 1 січня.

Про це сказала міністерка соціальної політики Марина Лазебна в ефірі "Українського радіо" в п'ятницю, 25 вересня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки; початок із 7 хв 50 с).

У січні підвищується мінімальна заробітна плата – до 6000 грн. Згідно зі стандартом, 40% від зарплати – стандарт мінімальної пенсії для людей 65 років за повного стажу.

Як підвищуватимуть пенсію у 2021 році

З 1 січня мінімальна пенсія підвищиться з 2100 грн до 2400 грн.

З 1 березня – індексація пенсій. Її параметри визначать у лютому, оскільки індекс, на який підвищуватимуть пенсію, рахується як 50% зростання за попередній рік заробітної плати в країні та інфляції.

У квітні відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для пенсіонерів, що працюють.

У липні підвищать виплати пенсіонерам 75 років, які мають стаж 20 років (для жінок) і 25 років (для чоловіків) – на 400 грн. Це підвищення зачепить 1 млн пенсіонерів.

У липні буде підвищено прожитковий мінімум. В Україні перерахують усі надбавки до пенсій, всі понаднормові надбавки за стаж.

У грудні буде підвищення прожиткового мінімуму, що теж приведе до збільшення пенсій.

"У нас є календар підвищення пенсій. Тепер ми рахуємо, як будемо забезпечувати це фінансово. Будемо гарантувати підтримку Пенсійного фонду з боку бюджету. Але головне зараз – показати людям календар, щоб вони знали, що держава про них дбає", – підсумувала Лазебна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні пенсії з 2021 року будуть щорічно індексувати 1 березня, а окремі категорії громадян отримають компенсаційні виплати.

Українці після виходу на пенсію отримуватимуть по дві виплати, а зі своїх зарплат платитимуть додатковий внесок. Таке нововведення мають розробити до кінця року.

Якщо людина має не менш ніж 15 років страхового стажу, але його не досить для виходу на пенсію, то вона має право на тимчасову соціальну допомогу від держави.

В Україні дефіцит Пенсійного фонду (ПФУ) у 2021 році досягне рекордної позначки. Без кардинальних змін ситуація погіршуватиметься доти, доки вся солідарна система не виявиться під загрозою банкрутства.