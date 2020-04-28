Як переказати від 5 тис. грн за новими правилами: в Україні набув чинності фінансовий закон

В Україні з 28 квітня для того, щоб переказати суму від 5 тис. грн, потрібно буде пройти ідентифікацію.

Про те, як будуть працювати нові правила – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Перевіряти будуть всі перекази від 5 тис. грн?

Ні. Перевіряти повинні перекази від 400 тис. грн і підозрілі операції. А ось для того, щоб переказати від 5 тис. грн, знадобиться всього лише пройти ідентифікацію.

Як будуть проводити ідентифікацію?

Найлегше – за допомогою банківської картки. Тобто якщо ви під час роботи з терміналом ідентифікуєте себе карткою, то ви вже пройшли ідентифікацію. А якщо її немає, доведеться показати паспорт.

І як показувати паспорт терміналу?

Поки ніяк. До кінця року всі термінали повинні обладнати спеціальним пристроєм, який буде зчитувати документи. Зараз же, якщо немає картки, переказати гроші можна, наприклад, через касу банку, показавши паспорт співробітникові фінустанови.

Навіщо це потрібно?

Таке нововведення передбачено новим законом про фінансовий моніторинг. Банки це зачепить найменше, ті однаково вже здійснювали ідентифікацію своїх клієнтів. А ось іншим фінансовим установам доведеться перебудуватися й навчитися "знайомитися" з людьми, яким вони надають послуги.

Які є винятки?

Ці норми не стосуються:

оплати комуналки;

оплати податків, штрафів, інших обов'язкових зборів і платежів (незалежно від суми), а також кредитів сумою до 30 тис. грн;

переказів для оплати товарів і послуг, здійснені платником за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми);

усіх готівкових переказів у межах України сумою до 5 тис. грн;

зняття коштів зі свого рахунку.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українські банки можуть продовжити термін дії банківських карток своїм клієнтам, якщо він буде спливати під час карантину.