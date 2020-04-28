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28 квітня • оновлено в 10:16
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Як переказати від 5 тис. грн за новими правилами: в Україні набув чинності фінансовий закон

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В Україні з 28 квітня для того, щоб переказати суму від 5 тис. грн, потрібно буде пройти ідентифікацію.

Про те, як будуть працювати нові правила – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Перевіряти будуть всі перекази від 5 тис. грн?

Ні. Перевіряти повинні перекази від 400 тис. грн і підозрілі операції. А ось для того, щоб переказати від 5 тис. грн, потрібно буде всього лише пройти ідентифікацію.

Як будуть проводити ідентифікацію?

Найлегше – за допомогою банківської карти. Тобто якщо ви при роботі з терміналом ідентифікуєте себе картою, то ви вже пройшли ідентифікацію. А якщо карти немає, доведеться показати паспорт.

І як показувати паспорт терміналу?

Поки ніяк. До кінця року всі термінали повинні обладнати спеціальним пристроєм, який буде зчитувати документи. Зараз же, якщо немає карти, переказати гроші можна, наприклад, через касу банку, показавши паспорт співробітникові банку.

Як переказати від 5 тис. грн за новими правилами: в Україні набув чинності фінансовий закон

Навіщо це потрібно?

Таке нововведення передбачено новим законом про фінансовий моніторинг. Банків нововведення торкнеться найменше, вони і так проводили ідентифікацію своїх клієнтів. А ось іншим фінансовим установам доведеться перебудуватися і навчитися "знайомитися" зі своїми клієнтами.

Які є винятки?

Ці норми не торкнуться:

  • оплату комуналки;

  • оплату податків, штрафів, інших обов'язкових зборів і платежів (незалежно від суми), а також на кредити в сумі до 30 тис. грн;

  • переклади для оплати товарів і послуг, здійснені платником за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переклад (незалежно від суми);

  • всі готівкові перекази в межах України в сумі до 5 тис. грн;

  • зняття коштів зі свого рахунку.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українські банки можуть продовжити термін дії банківських карток своїм клієнтам, якщо він буде спливати під час карантину.

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Тема
Банківська система
Місце
Україна
Теги
національний банк України банківська картка
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Економіка Особисті фінанси

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