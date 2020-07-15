Як отримувати пенсію без держави і скільки це коштує: експерти дали поради українцям

В Україні один із найнижчих рівнів пенсій у Європі. Щоб зберегти на заслуженому відпочинку звичний рівень достатку, доведеться починати накопичувати задовго до досягнення пенсійного віку.

Про те, як і скільки потрібно збирати на пенсію – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Накопичувати доведеться самостійно

В Україні середня пенсія становила 3,3 тис. грн, це всього лише близько 30% від середньої зарплати по країні. Причому навіть таку суму левова частка українців отримати на заслуженому відпочинку не зможе. Якщо частину зарплати платять у конверті, або зарплата перебуває на рівні середньої по країні, то виплата буде значно меншою.

Єдиний варіант у такій ситуації, розповідає OBOZREVATEL засновник тренінг-центру "Cashflow Ukraine" Олексій Половінкін, самостійно подбати про свою старість.

Всього експерт називає три можливі механізми накопичення:

відкладати гроші на банківському депозиті;

Але тут важливо враховувати, що якщо банк закриють, то вкладникові повернуть тільки до 200 тис. грн (решта суми згорить). Щоправда, така норма не стосується державного Ощадбанку, він поки гарантує повернення всієї суми вкладу у випадку ліквідації;

купувати державні цінні папери – облігації внутрішньої державної позики (ОВДП);

У банках, каже Олексій Половінкін, готові купувати своїм клієнтам такі папери тільки якщо сума становить від 100 тис. грн, однак брокери готові продати папери на суму всього від 1150 грн.

"У ПриватБанку на сайті зазначено, що мінімально можна купити ОВДП на мільйон гривень. Але якщо з ними зв'язатися, то можна дізнатися, що від 100 тис. грн вже можна купувати облігації. Другий варіант – купувати через брокерів. Тоді можна вже купувати облігації від 1150 грн або від 1000 доларів (якщо ОВДП у валюті)", – пояснює експерт.

скористатися послугами приватного страхового фонду;

Тут також є свої ризики, однак такий інструмент можна вважати одним із найбільш консервативних.

Як отримати більшу пенсію в Україні abo.media

Купувати щомісяця валюту і відкладати, наприклад, у євро або в доларах, Половінкін вважає це не найоптимальнішим варіантом. Однак це все одно краще, ніж взагалі нічого не робити.

"Це як зарядка. Краще почати з невеликого кроку. Якщо не можете пів години щоранку займатися, краще пройтися п'ять хвилин пішки, ніж залишитися в ліжку. Так і зі збереженням. Краще відкладати у валюті, ніж взагалі нічого не робити", – зазначає експерт .

Недержавні пенсійні фонди: як працюють і які ризики

Приватні пенсійні фонди успішно працюють у розвинених країнах, вони створюють інвестиційний ресурс і дозволяють своїм клієнтом на заслуженому відпочинку отримувати достатньо високу пенсію.

В Україні ж у таких фондах свої кошти розмістили близько 800 тис. осіб. їх обслуговують близько 60 фондів. Головна їхня проблема: учасників мало, фондовий ринок практично не працює, інструментів для інвестицій недостатньо. Більше того, якщо в банку гарантовано виплатять до 200 тис., навіть у разі закриття фінансової установи, то з приватними фондами все складніше.

Актив при закритті вони повинні передати в інший фонд на вибір клієнта. Ось тільки негативна прибутковість може перетворити, наприклад, накопичені 300 тис. на 250 тис. І ніхто різницю у 50 тис. повертати не буде.

Автор книги "Путівник по недержавним пенсійним фондам" Олександр Ткач у коментарі OBOZREVATEL заявив: зараз у середньому прибутковість фондів – близько 12%. Ця сума дозволить не просто компенсувати інфляцію, але і примножити кошти.

"Пенсійні гроші відділені від того, хто керує грошима, того, хто веде облік і того, хто зберігає. Рада Фонду підписує угоду з трьома установами: адміністратором, з компанією з управління активами та з банком-зберігачем. Банк і за законом і на практиці не може бути пов'язаним із Радою Фонду, засновником, адміністратором або управителем. Компанія з управління активами може розміщувати в один інструмент не більше 5-10%. Якщо у нас 10 млн, то ми повинні розбити їх по 20 різних кошиках", – розповідає Ткач .

Експерт впевнений, що кращого варіанту, ніж приватний пенсійний фонд, годі й шукати. Щоправда, такої думки дотримуються далеко не всі фахівці. Наприклад, колишній міністр соціальної політики Андрій Рева вважає, що в українських реаліях, як і в багатьох сусідніх країнах, приватні пенсійні фонди успішно працювати не можуть. А глава Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв заявив, що зараз українцям рано вкладати гроші в такі фонди. Мовляв, поки немає достатнього контролю.

Скільки відкладати

"Треба поставити чітку мету, яку пенсію я б хотів. Виходячи вже з цієї цифри розрахувати, скільки мені потрібно відкладати. І тут потрібно ще врахувати, що на зібрані гроші може бути прибуток 5% річних. Якщо хтось розраховує виходячи, що зможе примножити гроші на 10-20-30% річних, то це буде недостатньо надійно", – пояснює Половінкін.

За його словами, мінімум, який варто відкладати кожному – близько 10% зарплати. В ідеалі ж можна дійти і до 30%. При цьому експерт порівнює заощадження із зарядкою: треба почати, ввести це у звичку і поступово нарощувати суму.

Якщо ж відкладати не виходить – варто замислитися про зміну місця роботи або навіть сфери.