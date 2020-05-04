Як отримати високу пенсію в Україні: названо дві умови

Андрій Довгань Особисті фінанси 11:48, 4.05.2020 Оновлено: 13:18, 4.05.2020

Щоб отримувати високу пенсію в Україні, потрібно мати не тільки великий стаж (від 30 років для жінок і від 35 років для чоловіків), а й до виходу на відпочинок мати високу зарплату.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL, у якому наведена формула розрахунку виплат і приклади, скільки отримуватимуть громадяни в разі виходу на відпочинок.

Пенсії в Україні

Отже, всі пенсії українців рахують за формулою:

  • середня зарплата по країні за три роки × співвідношення власної зарплати до середньої × стаж у роках × 1%;

Наприклад, 2019-го під час розрахунку пенсії враховували середню зарплату по країні розміром 6 тисяч 188 гривень 89 копійок. Припустімо, що на пенсію виходив українець із 26 роками стажу та зарплатою, яка становила 90% від середньої. У такому разі розмір пенсії за формулою – всього 979,2 грн (4188 × 0,9 × 26 × 1%). Виплату автоматично "дотягнуть" до мінімальної. Зараз це 1638 грн.

У рамках індексації пенсію підвищать на 11%. Але не 1638 грн (з урахуванням доплати до розміру мінімальної), а виплату за формулою – тобто 979,2 грн плюс 11%. Це буде 1087 грн, що однаково менше за мінімальну виплату. Тому навіть після індексації в травні такий пенсіонер продовжить отримувати свої 1638 грн.

Гарна новина чекає на тих, хто виконав повну вимогу щодо стажу. Для жінок це 30 повних років, а для чоловіків – 35. Для них із 1 травня мінімальна пенсія становитиме 2100 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 4 травня виплачують пенсії з урахуванням індексації на 11%. В середньому збільшення для 8,3 млн пенсіонерів становить 259,4 грн. Частина з них отримала підвищення завдяки перерахунку, інші ж – через підвищення мінімальної пенсії для тих, хто має 30 років (жінки) і 35 (чоловіки) років стажу до 2100 грн.

Кабінет міністрів України розробляє механізм впровадження обов'язкової страхової пенсійної системи, яка працюватиме поряд із чинною солідарною. В результаті українці зможуть отримувати по дві пенсії.

В Україні з 14 квітня поточного року розпочалася виплата додаткової тисячі гривень, яку проведуть під час внесення змін до держбюджету.

Як відомо, усім пенсіонерам, вік яких 80 і більше років, вже почали виплачувати додатково по 500 гривень до пенсії як компенсацію під час карантину.

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Економіка Особисті фінанси

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