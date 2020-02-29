Як не платити абонплату на газ в Україні: названо єдиний спосіб

Українці мають право не вносити абонентську плату за тільки після розірвання договору з оператором ГРМ.

Про це повідомляє сервіс 104.ua. Так, якщо ви не користуєтеся газом, щоб не вносити абонплату необхідно написати заяву про розірвання договору з оператором. Тоді в місці підключення об'єкта до газової мережі газопровід перерізають, і встановлюють на нього так звану інвентарну заглушку.

Ціна на газ влітку впаде в півтора рази колаж

"Місце підключення, де перерізають газопровід, згідно ПБСГ – " точка забезпечення потужності на мережах оператора ГРМ, від якої побудовані мережі до точки приєднання замовника (клієнта – ред.) ". Таким чином, опломбування крана в будинку / квартирі не є підставою для припинення формування

рахунків на доставку газу", – йдеться в поясненні порталу.

Для відновлення доставки газу необхідно укласти новий договір з оператором ГРМ. Після чого об'єкт клієнта приєднають до газової мережі, а плату за доставка розрахують згідно Кодексу ГРМ (за плановими обсягами споживання).

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 січня 2020-го ввели абонплату за газ. Платити доведеться за інфраструктуру.

Російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу. Таке рішення дозволить Україні зберегти транзит газу (а це близько 3% ВВП), а в Росії – позбутися арбітражних позовів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!