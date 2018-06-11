Про собаче лайно та реформи.

Дуже не хотів писати цей пост, вагався, бо не всі люблять собак, та й не хотів проводити аналогію між лайном та реформами, втім прийдеться.

У 2017 році в Раді було зареєстровано проект закону України 7220 у змінах до статті 154 зазначено наступне "Неприбирання власником, опікуном тварини екскрементів тварини у квартирі, сходових площадках та інші місця загального користування в будинках, прибудинкові території, у дворах, та інших місцях загального користування, а також громадських місцях, – тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів громадян". Відповідну норму виписували люди, які напевне ніколи не мали власної собаки. Давайте порахуємо із Вами. Одна собака ходить "у справах" 1 раз у день (в середньому), щоденно вони виробляють 1-1,5 тони лайна в Україні, з них 65% виробляється у містах. Якщо примушувати людей прибирати за своїми собаками, то щомісяця на смітнику буде опинятись 5-7 млн пакетиків із полієтилену, який розкладаєтеся десятки років. Більшість собак до 15 кг, частина із яких утримують пенсіонери або літні люди, які не будуть витрачатись на пакетики із спеціального поліетилену. Більше того 500-600 тон лайна на рік в Україні з них приблизно 30 тон "виробляється у Києві та області", просто стає добривами після рясних травневих та червневих дощів. Замість добрива законотворці пропонують збільшити в рази кількість речовину, яка взагалі слабо розкладаєтеся і на відміну від пластикових пляшок взагалі не підлягатиме переробці.

Так, звісно, проблему із лайном потрібно урегульовувати, але для цього ж було не лізти із "своїм свинячим рилом у колашний ряд", а залучити провідних кінологів, вивчити проблеми галузі і т.д. В країні є проблема розведення великих порід. Дивно, але в країні, де одні із самих суворих законів щодо купівлі зброї, любий п’яничка може завести бультер’єра, мастифа та інших небезпечних тварин. Повірите – натренований бультер’єр є більш небезпечною зброєю ніж пістолет, або рушниця. Можна було б обкласти власників відповідних великих порід у містах податком, і за рахунок цього вирішувати "проблему лайна", а також визначити місця в яких із будь-яких порід брались штрафи: тротуари, дитячі майданчики і т.д. Тобто є багато варіантів боротьби із лайном. Втім добре що з’явився ПЗУ який передбачає відміну 7220. Якась частка розуму у коаліціантів таки є.

Але мораль тут така, що впорядковувати побутове та економічне життя українців часто беруться люди, які нічого в предметі регулювання не розуміють. Вони роблять так, як їм здається правильним, естетичним, але істина виявляється трошки іншою. І саме проблема в тому, що ці люди, які намагаються управляти нашим життям – є часто випадковими. Чиїсь куми, друзі, родичі. Такі спостереження є і в інших галузях реформ. Як тільки виходиш за рамки фінансового сектору потрапляєш дуже часто до зборів таких собі Швондерів кумівського розливу, які намагають українському суспільству вказувати як жити як їм здається правильним, тому так і живемо…

На фото із власного архіву, пані у Центрі Варшави біля музею Шопена вигулює собаку ))) таку ж саму як і у мене ))) фото, де песик робить справи ))) не викладаю (з естетичних міркувань). Сподіваюсь "професійні реформатори" засвоїли урок із мого посту ))) і мені не доведеться повертатись до теми лайна та реформ.