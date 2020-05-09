Як і кому можна оформити допомогу на дітей онлайн в Україні: пояснення

Кабмін почав виплачувати допомогу підприємцям, які виховують дітей віком до 10 років. Її розмір – від 1779 до 2218 гривень.

Ця послуга з'явилась на порталі "Дія". На сайті Мінцифри пояснили, як нею скористатись, щоб отримати від держави гроші. За підрахунками міністерства соціальної політики, ця виплата стосується понад 300 тисяч ФОПів, у яких виховується близько 400 тисяч дітей.

Допомога ФОПам на дітей

Який розмір допомоги

Грошова допомога призначається на кожну дитину з місяця подання заяви на період карантину та на один місяць після його завершення. Вона дорівнює сумі прожиткового мінімуму:

1779 грн на місяць – на дитину віком до шести років;

2218 грн на місяць – на дитину віком від 6 до 10 років.

Хто має право на допомогу

Отримати грошову допомогу можуть ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до I та II групи платників єдиного податку.

Право на отримання допомоги мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками чи опікунами дитини віком до 10 років і на законних підставах проживають на території України.

Як скористатись послугою онлайн

Необхідно знайти її на порталі Дія, перейти за посиланням, зареєструватися та авторизуватися за допомогою Gov ID з використанням електронного підпису, технологій BankID чи MobileID.

Послуга на державному порталі "Дія"

Після авторизації треба заповнити заяву із зазначенням персональних даних заявника, даних про дітей і даних для перерахування коштів, а також додати усі зазначені документи.

Які документи потрібно надати

фотокопія свідоцтва про народження дитини;

фотокопія довідки з Пенсійного фонду про сплату ЄСВ за 2019 рік та за необхідності сканована копія документа, що засвідчує проживання на території України для іноземців та осіб без громадянства;

якщо над дитиною встановлено опіку, заявник мусить додати скановану копію рішення районної держадміністрації в Києві та Севастополі, виконавчого органу міської, районної, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду.

"Час, що потрібно витратити на подання заяви онлайн, становить 10 хвилин. Заява розглядається органами соціального захисту протягом 3-х робочих днів. Лист із результатом надходить на вказану під час реєстрації електронну адресу. Обов'язковою умовою призначення допомоги є сплата ЄСВ за всі місяці 2019 року після державної реєстрації ФОП", – зазначили в Мінцифри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з середи, 6 травня, почалась виплата матеріальної допомоги для фізосіб-підприємців, які виховують дітей.

Кабінет міністрів виділив 1,6 млрд грн з бюджетного фонду боротьби з COVID-19 для допомоги на дітей фізичних осіб-підприємців.