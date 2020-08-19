Як в СРСР друкували фальшиві гроші: розкрито історію "генія з сараю" Віктора Баранова

За часів СРСР підробка грошей була одним з найтяжчих злочинів, яке в різні каралося аж до розстрілу. Однак теслі Віктору Баранову вдалося ціле десятиліття обманювати всю грошову систему країни.

Баранов в Ставропольському краї відучився на тесляра-паркетника, відслужив в армії і почав винаходити. Свої оригінальні проекти він пропонував підприємствам, але молодого генія не приймали всерйоз. Нікого не цікавила модернізація виробництв, йдеться в публікації на "Рамблері".

Тоді Баранов вирішив зайнятися небезпечним "мистецтвом" – підробляти гроші. Спочатку йому просто хотілося перевірити, чи зможе він повторити державні грошові знаки.

Фальшивомонетник Віктор Баранов maximonline.ru

"Чоловік почав з вивчення виробничої літератури в Ленінській бібліотеці Москви, потім повернувся в Ставропольський край і почав таємну роботу. "Цех" Баранов спорудив прямо в сараї у дворі свого будинку. Зібравши перший верстат, він почав друкувати 50-гривневі купюри. При цьому у винахідника вони вийшли навіть якісніше, ніж у Держзнаку. Тому Баранов спеціально погіршив якість папірців, щоб вони не здавалися надто ідеальними", – розповіли журналісти ресурсу.

Підроблені рублі в матеріалах справи Віктора Баранова maximonline.ru

Найзахищенішою в СРСР була 25-рублева банкнота, і Баранов не міг не перевірити свої сили на ній. І йому вдалося.

"При цьому Баранов приховував своє "хобі" від усіх. Зберігав верстат під іншими верстатами у розібраному вигляді і на людях був зразковим сім'янином, працював водієм в гаражі Ставропольського крайкому КПРС. Він витрачав гроші по трошки, а його сім'я жила скромно. Через роки грошового криміналу Баранова зробили лише одне велике придбання – купили автомобіль "Нива", – йдеться в публікації.

Устаткування, на якому друкувалися фальшивки maximonline.ru

До сімдесятих років в МВС і КДБ вирішили, що в Союзі орудує банда фальшивомонетників. По всій країні вилучили близько п'ятисот фальшивих купюр вкрай високої якості. Фахівцям було важко відрізнити їх від оригіналу. Тому органи вирішили, що купюри друкують в Штатах або ж ті, кому співробітники Держзнаку зливають секрети виробництва.

У квітні 1977 року Баранова затримали на ринку в Черкеську. Він намагався розміняти 25-рублеву купюру і мав при собі ще 77 фальшивок. Коли міліція запитала у чоловіка, хто він такий, він не став нічого вигадувати.

"Я – фальшивомонетник!", – гордо відповів Баранов.

Чоловік все розповів слідству і докладно описав свою технологію виробництва. Складно було повірити, що таке можна провернути наодинці. Однак було доведено, що у Баранових спільників не було. Встановлено, що винахідник зробив близько 30 тисяч фальшивих рублів.

Матриці для підробок maximonline.ru

"У в'язницю Баранова посадили, але його талант визнали і навіть впровадили один з його винаходів у виробництво на Держзнаку. Будучи в неволі, талановитий фальшивомонетник написав рекомендації для міністра МВС СРСР щодо поліпшення захисту грошових купюр", – підсумували історію "злочинного генія" автори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за весь час існування Радянського Союзу в ньому пройшло кілька грошових реформ, так що зовнішній вигляд грошей може здивувати різноманітністю. А перші продуктові картки, що стали символом кінця "совка", з'явилися ще в 1921 році.

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