Як економно зібрати дитину в школу: українці поділилися порадами
Напередодні 1 вересня на батьків українських школярів звалились додаткові витрати, причому чималі. Далеко не всі готові виділити 4-5 тисяч із сімейного бюджету на збори дитини в школу, що вже говорити про батьків кількох школярів. Але є і ті, хто примудряється купувати якісні, а часто й дорогі брендові речі для дітей за 50-200 гривень, вкладаючись у бюджет до 2,5 тисяч. І тут у хід ідуть не тільки секонд-хенди, але і спільні покупки на іноземних сайтах, форуми і навіть "аукціони" дитячого одягу.
OBOZREVATEL поспілкувався з батьками, які розповіли, як зібрати дитину в школу, витративши мінімум грошей.
Як економно зібрати в школу хлопчика
Сорочки
Купити сорочку дешево можна в секонд-хенді. Якщо хлопчик активний, їх потрібно багато, тому що вони весь час забруднюються. Потрібні сорочки з коротким і довгим рукавом.
Залежно від дня тижня і магазину сорочку можна купити за 7-35 грн, у більш дорогих магазинах – за 90 грн.
Футболки
А ось за футболкою в секонд-хенд можна і не йти. У тому ж магазині Waikiki цей елемент одягу коштує стільки ж, скільки і в "Хуманн", де продають старі речі, а іноді й дешевше (нову за 140 грн проти 180 грн за б/в).
Штани
Штани купуються як у секонд-хендах (приблизно 200 грн, а якщо на вагу – приблизно 100 грн), так і в магазинах масмаркету. Наприклад, у Waikiki часто можна потрапити на акції й купити одну пару за 480 грн, а другу за 256 грн. Купувати щось дорожче (800 грн) часто немає сенсу – на активному школяру штани "вбиваються" дуже швидко.
Піджак
Б/в піджак можна знайти на сайті оголошень за 100-150 грн. Втім, якщо спробувати додатково заощадити, цей елемент одягу можна замінити светром або кофтою, яка обійдеться до 100 грн.
Кеди/кросівки
Тут також усе залежить від того, наскільки акуратно школяр носить речі. Якщо дорогі й дешеві кросівки зношуються однаково швидко, можна купувати в магазинах типу "Конфіскат". Там взуття можна придбати в межах 340 грн.
Також можна знайти хороші знижки і в більш дорогих магазинах. Наприклад, під час акцій кросівки у "Спортмастері" за 1799 грн можна купити за 650 грн.
Туфлі та черевики є сенс шукати в магазинах українських фабрик (ціна – приблизно 1000-1300 грн). Там же продаються і репліки брендового спортивного взуття на зразок Vans, Adidas Superstar.
Спортивний костюм
Такий товар можна знайти на OLX або в групах продавців у Viber. Костюми брендів Livergy і Esmara можна купити приблизно за 380 грн.
Рюкзак
Рюкзаки в середньому можна придбати за 300-400 грн. Батьки розповідають, що за 450 грн вдасться купити репліку "швейцарського" рюкзака Swissgear.
Як економно зібрати в школу дівчинку
Сарафан
Спідницю для дівчинки молодших класів можна купити в секонд-хенді, при чому знайти товар хороших брендів на кшталт George або Next.
Кофти
Такий одяг можна купити в магазинах масмаркету на кшталт Sinsay – за 140 грн.
Футболки
Такі речі часто купують у інших батьків. У них теж трапляється брендовий одяг. Б/В футболка обійдеться в 15 грн.
Взуття
Взуття батьки купують як нове (у тому ж Reserved можна знайти за 300 грн). Ще дешевше взуття продають у групах Viber на кшталт "Продавалка". Одна зі співрозмовниць OBOZREVATEL розповіла, що купила так кілька пар за 25 грн кожну, зокрема дитячі кросівки Adidas.
Рюкзак
Рюкзаки також можна шукати на розпродажах в інтернеті. Наприклад, на "Розетці" рюкзак Kite для дівчинки під час акцій можна було купити за трохи більш ніж 500 гривень.
Як ще можна економити на одязі
Пошук розпродажів і акцій на закордонних сайтах
Одяг за хорошою ціною можна знайти на закордонних сайтах на кшталт Asda. Наприклад, 10 пар шкарпеток там можна купити за 3 фунти (приблизно 110 гривень), або 10 пар трусів за $2,5 (трохи менш ніж 70 грн). А дві пари шортів для фізкультури – за $4 (приблизно 110 грн).
На яких саме сайтах шукати і як там купувати, можна дізнатися на батьківських форумах – багато людей уважно стежать за знижками і можуть порадити, де в конкретний момент йдуть розпродажі.
Спільні покупки (СП)
Їхній сенс у тому, що батьки в складчину викуповують одяг або взуття за оптовими цінами, але відразу весь розмірний ряд. Тут є ризик, що якщо хтось помилиться з розмірами, то потім доведеться куплене перепродувати і "пристроювати". Але це все одно дешевше, ніж купувати деінде в магазинах.
Сайти Kidstaff і Kashalot
Бюджетний одяг для дівчаток, особливо молодшої школи, часто купують на "форумах матусь" на кшталт Kidstaff або на аукціоні Kashalot. І там, і там батьки продають як нові речі, так і вживані гарної якості (але все залежить від продавця та удачі).
На Kidstaff продавці просто дають оголошення і називають свою ціну. На Kashalot відбуваються торги, причому дуже часто одяг йде за смішні суми – від 5 гривень.
Групи у Viber
У Viber є багато спільнот, де батьки або просто приватні продавці недорого продають речі. Правда, потрапити в них не дуже просто – здебільшого потрібно запрошення або щоб хтось додав вас до чату.
Обмін речами
Ще один спосіб заощадити – обмін речами між мамами. Наприклад, коли мало ношений одяг від старшої дівчинки віддають молодшій.
Як заощадити на канцтоварах
Один із варіантів купити зошити, ручки та олівці дешевше – організувати оптову закупівлю на весь клас.
Якщо вирішувати це питання самостійно, то можна просто купити кілька пачок найпростіших зошитів, наборів ручок і олівців у "Ашані" або будь-якому іншому великому магазині (тому ж АТБ).
Чи дійсно вигідні шкільні ярмарки
До речі, багато батьків не розглядають шкільні ярмарки як спосіб заощадити. Ціни, за їхніми словами, там дуже кусаються.
"За блузку віддавати 150-200-300 гривень я не готова. Спідниці ще торік коштували від 300 гривень. Таке мені не підходить. Я намагаюся заощадити, і у мене це виходить. У дочки дуже великий гардероб, є різні кольори, які можна комбінувати. Вибирай – не хочу", – розповіла OBOZREVATEL мешканка Дніпра Олександра.
Гарний варіант – самому робити для одягу різні аксесуари, брошки. За їхньою допомогою навіть звичайна біла блузка може мати цікавий і новий вигляд.
З Олександрою погодилася мама школяра з Кропивницького Валентина: "Економити можна, було б бажання. Зрозуміло, що якщо у мами один вихідний на місяць, вона поїде на ринок або на шкільний ярмарок, де можна швидко і в одній точці купити все. Але якщо є час не поспішати, купувати щось на майбутнє на іноземних сайтах, то в підсумку вигода буде відчутна".