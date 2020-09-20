Як дізнатися майбутню пенсію в Україні: названо два головні показники

Українці із середньою зарплатою (близько 11 тис. грн) зможуть претендувати при наявності 35 років стажу на виплату в розмірі 3500 грн. А для того, щоб отримувати максимальну виплату, потрібно мати зарплату приблизно в п'ять разів вище за середню.

Детальніше про те, як і кому нараховують пенсії в Україні і від чого залежить її розмір – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Пенсійна формула

В Україні в рамках пенсійної реформи 2017 року розмір всіх майбутніх виплат зменшили. Якщо раніше за кожен рік стажу давали 1,35% розрахункового заробітку, то тепер всього 1%. Повним стажем вважається 35 років. Виходячи з цієї цифри і проведемо приблизний розрахунок.

Отже, щоб дізнатися майбутній розмір виплати, потрібно зразкове співвідношення своєї зарплати до середньої помножити на стаж, 1% і на середню зарплату за три минулі роки. Останній показник – близько 10 тис. грн.

Припустимо, що ви отримуєте середню зарплату (близько 11 тисяч), в такому випадку приблизний розрахунок майбутньої пенсії буде виглядати так: 10 000 помножити на 35 помножити на 1 і на 1%. Де одиниця – співвідношення своєї зарплати до середньої, 35 – стаж, а 1% – коефіцієнт оцінки стажу, який у всіх один.

Як вважається пенсія в Україні OBOZREVATEL

Із середньою зарплатою можна розраховувати на пенсію близько 3500 грн. Важливо при цьому відзначити, що мільйони українців, в тому числі і фізичних осіб-підприємців, офіційно платять податки з мінімальної зарплати. В такому випадку коефіцієнт заробітку у формулі буде значно менше одиниці, а претендувати можна буде тільки на мінімальну пенсію. Зараз це 1712 грн (якщо є повний стаж, можна отримувати більше).

Як мати високу пенсію

Мати повний стаж. Зараз, щоб отримати повний стаж, потрібно безперервно працювати як мінімум з 25 до 60 років, тобто мати 35 років стажу. Без офіційного оформлення претендувати на гідну виплату не доведеться.

Працювати офіційно. Вимоги щодо стажу в Україні підвищують щорічно. В результаті ті, кому залишилося до пенсії більше 8 років, щоб вийти на заслужений відпочинок в 60 років, повинні будуть мати 35 років стажу. І щоб не опинитися в пенсійному віці, але без пенсії, важливо працювати офіційно. Крім того, чим вища "біла" зарплата, тим краще. Якщо ви офіційно працевлаштовані, але на мінімалку, то на гідну пенсію можна не розраховувати.

До речі, роботодавець зобов'язаний оформити вас за трудовим договором і легально виплачувати вам заробітну плату. Навіть якщо на вашому місці роботи більшість співробітників працює "в тіні" або за договорами підряду, обов'язково потрібно звернутися до керівництва з проханням узаконити ваші відносини згідно з трудовим кодексом. Якщо це не спрацює, варто задуматися про звільнення.

Юрист Олександр Плахотник нагадує: ті, хто працює неофіційно, не просто позбавляються можливості отримати пенсію. Вони також не можуть претендувати на лікарняні, декрет, оплачувану відпустку і навіть субсидію.