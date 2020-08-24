Шахраї обіцяють українцям роботу в Coca-Cola і Mercedes і кидають за кордоном. Як не попастися на "ровод"

Українські заробітчани все частіше стають жертвами шахраїв, які беруть гроші за фейкове працевлаштування. Аби не потрапити на їхні прийоми, варто уважно читати договір, який вам пропонують підписати. Якщо в документі йдеться про "інформаційні послуги", підписувати його – великий ризик. Також не варто покладатися лише на зовнішні ознаки успішності фірми-посередника – наприклад, на гарно облаштований офіс або лише позитивні відгуки в інтернеті. Якщо ж за працевлаштування з кандидата вимагають чималу суму, то краще за такі гроші піти на консультацію до юриста, аби той перевірив легальність документів.

OBOZREVATEL дізнався, як аферисти психологічно обробляють заробітчан та чому звернення до фірми, у якої є справжня ліцензія на працевлаштування за кордоном, не гарантує відсутності проблем.

Робота в Coca-Cola та психологічні трюки

У Вінницькій області викрили злочинну групу, яка оббирала українців під виглядом працевлаштування за кордоном. Замість гарно оплачуваної роботи люди отримували нелегальні умови, а жили ледь не в бараках. Коли ж зверталися до ділків із претензіями, то виявлялось, що 20 тисяч гривень було віддано за "інформаційні послуги". Ба більше, трудових мігрантів шахраї забезпечували ще й підробленими ID-картками громадян ЄС, що могло перетворити жертв на співучасників злочину.

Кримінальний бізнес п'ятеро мешканців Вінницької області розпочали ще у 2017 році і, за даними слідства, за два роки встигли ошукати щонайменше 60 українців. Для цього вони відкрили дві фірми та орендували у Вінниці два офіси, вигляд яких мав свідчити про надійність та респектабельність. Фасад першого оздобили блискучим "золотом", а на подвір'ї перед другим встановили прапори різних країн.

Аферисти знімали офіс, оздоблений "золотом"

Один із офісів фірми

"Фірми обіцяли роботу в Чехії, Ізраїлі, Швеції, Німеччині, Норвегії, Польщі на фабриках, на виробництві деталей до автомобілів, на розливі питної води. Були навіть вакансії в Coca-Cola, на шоколадній фабриці Milka, згадувалися Mercedes та Volkswagen. Під час розмов працівники фірм давали гарантії, що все буде добре, що люди будуть працевлаштовані та зможуть добре заробити", – розповів OBOZREVATEL начальник управління прокуратури Вінницької області Сергій Гупяк.

Оголошення про роботу за кордоном

Послуги коштували від 1000 доларів або євро, а надалі суми зростали за рахунок додаткових платежів (нібито на оренду житла чи переїзди). Коли ж заробітчани потрапляли за кордон, виявлялось, що якщо й доведеться працювати, то не там, де обіцяли, не за ті гроші й не на тих умовах.

"У цьому й полягало шахрайство: коли до фірм виникали претензії, вони заявляли, що люди уклали консультаційний договір, а за проблеми, які виникли потім, вони не відповідають. Однак насправді за ширмою консультацій людям давалися гарантії роботи. Використовувався також прийом, коли до людей у черзі підсідала людина, яка розповідала, що нібито вже їздила на роботу від цієї компанії й залишилась дуже задоволеною. За допомогою різних психологічних прийомів людей схиляли підписати договір", – пояснив Гупяк.

Замість роботи людям пропонували "інформаційні послуги"

За послуги брали по 20 тисяч гривень

Також одна із фірм мала справжню ліцензію на працевлаштування в Польщі. Правоохоронці оцінюють це як елемент шахрайства. "Це мало викликати довіру. Але за законом працевлаштовувати в інші місця не можна. Тоді як фірма обіцяла роботу в тій же Норвегії, на що в неї не було ліцензії", – сказав Гупяк.

Підставляли з європейськими ID

Цікаво, що, відправляючи на "роботу" за кордон, вінницькі ділки забезпечували деяких заробітчан фальшивими ID-картками ЄС (посвідчення особи) – на випадок запитань правоохоронців про законність перебування в країні. Документи давали навіть тоді, коли люди про це не просили.

І тут виникає тонкий юридичний момент – якби заробітчани скористалися фальшивкою, то із жертв шахраїв вони стали співучасниками злочину. Щоправда, як повідомили у прокуратурі, таке торкнулося лише одного українця. Його потім депортували додому.

20 серпня у прокуратурі Вінницької області повідомили, що завдяки роботі управління стратегічних розслідувань Нацполіції, СБУ та прокуратури учасникам цієї схеми повідомили про підозру за статтею "Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою".

Обшуки на фірмі з працевлаштування

Шахраям загрожує серйозне покарання

Як шахраї "розкручують" українців

Після карантину афер із працевлаштуванням за кордоном не поменшало. Найбільш "трендова" серед них – пропозиції роботи в Німеччині, сказав OBOZREVATEL президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

"Більшість із них є нелегальними, бо пропонується працювати в Німеччині за польською робочою візою, що є порушенням закону. До того ж зараз німецький кордон через коронавірус зачинений для всіх, крім громадян та тих, хто має посвідку на проживання чи робочу візу. Отже, людина з польською візою буде вважатися порушником закону. Її буде оштрафовано та депортовано до України із забороною на в'їзд до ЄС терміном до 5 років", – пояснив експерт.

Найчастіше шахраї ловлять заробітчан на бажанні зекономити, однак "розкручують" так, що суми не порівняти з консультаціями легальних юристів, які можуть перевірити документи.

"Якщо це західноєвропейські держави, тоді шахраї можуть отримати від своїх жертв від $400 до $700. Але ті, хто мріє потрапити до США чи Австралії, інколи віддають по $1500 і в підсумку нікуди не їдуть. Також трапляються більш складні схеми – трудовому мігранту можуть запропонувати сплатити 500 доларів в Україні, а потім ще $1000 – з першої зарплати. І людина щаслива, бо від неї не вимагають все й одразу, а це означає, що робота реальна. Але насправді вона просто нікуди не поїде: шахрай, узявши першу частину, не збирається далі займатися її працевлаштуванням", – сказав Воскобойник.

Рада готує "заробітчанський" закон

Щоб не бути обманутим, трудовим мігрантам варто перевіряти, чи є у фірми державна ліцензія, яка дозволяє працювати у сфері рекрутингу для закордонних роботодавців. Але в українських умовах шахраї часто-густо підроблюють документи чи інколи офіційно відкривають їх собі, бо знають, що їх фактично ніхто з контролювальних органів не перевірятиме.

Значно знизити шахрайство може законопроєкт №2365 "Про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон". 16 червня Рада ухвалила його в першому читанні.

"Цей документ забороняє брати з українців гроші за працевлаштування і значно знижує ризики потрапляння до шахраїв, адже більшість із них бере гроші зі своїх клієнтів наперед. Сподіваюсь, що коли законопроєкт ухвалять, трудові мігранти зрозуміють, що коли з них наперед вимагають за щось сплатити (окрім страховки та квитків), то це шахраї", – підсумував Воскобойник.

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