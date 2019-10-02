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2 жовтня • оновлено в 21:25
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Вже 5 квартир і 14 ділянок: мати Ляшка обзавелася новою нерухомістю

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Мати лідера Радикальної партії Олега Ляшка обзавелася квартирою на Осокорках у Києві та земельною ділянкою в Чернігівській області.

Про це повідомив у Facebook журналіст Василь Крутчак, показавши підтверджуючі дані з державного реєстру (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За його інформацією, відразу після президентської кампанії Любов Павлівна (мама-пенсіонерка Ляшко) придбала 1 гектар землі в місті Носівка Чернігівської області.

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Мати Ляшка купила 5 квартиру і 14 ділянку

Мати Ляшка купила 5 квартиру і 14 ділянку

Facebook Олега Ляшка

Після парламентської кампанії вона купила квартиру в Києві (вул. Чавдар, д. 7)

Вже 5 квартир і 14 ділянок: мати Ляшка обзавелася новою нерухомістю

Страна

Вже 5 квартир і 14 ділянок: мати Ляшка обзавелася новою нерухомістю

Страна

Як уточнює "Страна", ціна сотки землі в Носівці становить від $ 200 до $450. Свіже оголошення свідчить про те, що купити 23 сотки під будівництво коштує 250 000 гривень або близько $10 000.

Вже 5 квартир і 14 ділянок: мати Ляшка обзавелася новою нерухомістю

Страна

Квартира ж в Києві, якою обзавелася Любов Павлівна, розташована в 25-поверховій новобудові. За квадратний метр там просять 27 189 гривень або близько $1100.

Вже 5 квартир і 14 ділянок: мати Ляшка обзавелася новою нерухомістю

Страна

Примітно, що це не перша покупка нерухомості для матері Ляшка – вона також володіє щонайменше 13 земельними ділянками і 4 квартирами (серед них елітне житло на Печерську в Києві).

Мати Ляшка купила 5 квартиру і 14 ділянку

Мати Ляшка купила 5 квартиру і 14 ділянку

Facebook Олега Ляшка

Мати Ляшка купила 5 квартиру і 14 ділянку

Мати Ляшка купила 5 квартиру і 14 ділянку

Facebook Олега Ляшка

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексміністр закордонних справ Павло Клімкін купив квартиру за 3 млн грн.

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Особа
Олег Ляшко
Місце
Україна
Тег
радикальна партія
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руденко евгений
руденко евгений
а какой актёр пропал. Станиславский бы обязательно воскликнул: "Верю!"
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну пора все конфисковать))))
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руденко евгений
руденко евгений
работает хорошо, имеет много - надо сыну помогать...
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