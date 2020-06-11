В'язень Кремля не може отримати пенсію в Україні: відправляють в ОРДЛО

Український пенсіонер Олексій Сизонович, який був у полоні бойовиків "ЛДНР", не може отримати пенсію від держави, тому, що чиновники відправляють його за документами в ОРДЛО.
Про це заявив український режисер Олег Сенцов на своїй сторінці у Facebook у четвер, 11 червня. Він розповів історію пенсіонера.
Політв'язень Олексій Сизонович
Facebook Олега Сенцова
"Хто не знає, знайомтесь: Сизонович Олексій Іванович, 64 роки, патріот України, мешканець Луганщини, після початку війни проводив підривну роботу в тилу ворога. Був затриманий окупантами, його катували, вивезли до Росії, де засудили до 12 років ув'язнення. Звільнений у рамках обміну полоненими 7 вересня минулого року. За свою діяльність нагороджений відзнакою "За службу державі", – написав Сенцов.
За його словами, усі останні місяці після звільнення Сизонович не може отримати пенсію.
"Його футболять між Мінсоцполітики та пенсійним фондом, вимагаючи підтверджуючі документи з окупованої території. Звісно, що поїхати він туди не в змозі, бо одразу опиниться у підвалі бойовиків. Замкнуте коло і найгірше, що він у ньому не один такий", – пояснив режисер.
Нагадаємо, згідно з українським законодавством, право отримувати пенсії є у тих людей, які зареєстровані на вільній території України. Там же проводяться виплати. Пенсіонери, які живуть в ОРДЛО, їздять по гроші через лінію розмежування.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна з 10 червня була готова відкрити пункти пропуску і впускати людей з ОРДЛО по пенсії. Однак "влада" "Л/ДНР" відмовилася відкривати КПВВ зі свого боку.
В Україні на час карантину Пенсійний фонд рекомендував оформляти пенсії за допомогою онлайн-порталу. При цьому жителі "Л/ДНР", які раніше перетинали пропускні пункти для отримання пенсій, тепер можуть це робити тільки за наявності прописки на підконтрольній території.
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