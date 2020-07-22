Усім українцям із паспортом хочуть видавати "офіційний email": законопроєкт "Слуги"

Усім українцям разом із паспортом хочуть видавати офіційну електронну пошту, на яку зможуть надсилати будь-які повідомлення та інформацію, наприклад, із суду, виконавчої служби і т.д. Причому таке повідомлення буде вважатися отриманим тільки за фактом відправлення.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Зокрема, під час отримання паспорта вперше українцям будуть "автоматично (або за бажанням)" привласнювати електронну пошту.

Автор законопроєкту "слуга народу" Олександр Федієнко пояснив, що це може бути, наприклад, "мовчазною згодою". Наприклад, в анкету впишуть норму, згідно з якою українець не заперечує проти обробки своїх персональних даних і не заперечує присвоєння електронної пошти. Тоді разом із паспортом будуть видавати й поштову адресу.

Під час обміну паспорта видавати електронну пошту будуть за бажанням. Тобто українець зможе відмовитися від присвоєння йому "офіційної електронної пошти". Правда, юрист Олександр Плахотник додає: і зараз є згода, наприклад, відмовитися від обробки персональних даних, заповнюючи анкети в державних відомствах, банках і т.д. "Але якщо ви спробуєте відмовитися від обробки персональних даних, найчастіше вашу анкету, заяву просто не приймуть", – розповідає Плахотник.

Будь-які повідомлення, офіційні листи, які надсилаються на електронну пошту, будуть уважатися офіційно надісланими.

"Листи і/або повідомлення, надіслані на офіційну електронну адресу, можна вважати спрямованими й офіційно врученими без додаткового документального підтвердження їхнього напрямку тощо", – йдеться в законопроєкті.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні шляхом перевірки юристами законопроєктів із погляду можливих закладених корупційних інтересів створять "барометр корупції".

Близько 33 % законопроєктів від Верховної Ради України, поданих за час карантину, визнано Міністерством фінансів нереалістичними.