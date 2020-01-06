Головна Новини
6 січня • оновлено в 10:14
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

Всім українцям уріжуть субсидії: скільки будемо отримувати в 2020-му

3.6т
Читати матеріал російською

Українцям в 2020-му вперше за кілька років уріжуть субсидії. Якщо зараз розмір знижки рахують виходячи з того, що за комуналку потрібно платити близько 15% сукупного доходу сім'ї, то вже в травні цього року норму збільшать до 20%.

Як і для кого зміниться розмір субсидії – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що змінюється:

  • формулу розрахунку субсидії змінюють так, що кожній родині доведеться платити більше. А деяким – на 500 грн більше;

  • нововведення набуде чинності тільки в кінці опалювального сезону 2019/2020.

Зараз всі, хто має право на знижку, платять за комуналку певний відсоток від доходу сім'ї, решту компенсує держава. У кожного цей відсоток різний. Щоб його розрахувати, потрібно дохід на одного члена сім'ї розділити на два прожиткові мінімуми і помножити на 15%. Наприклад, якщо середній дохід на одну людину – 3 тисячі, то сім'я може платити за комунальні послуги 11,6% свого доходу.

Всім українцям уріжуть субсидії: скільки будемо отримувати в 2020-му

Новини
Боржники за комуналку позбудуться субсидій? З'явилося роз'яснення Мінсоцполітики

Припустимо, що сукупний дохід – 9 тисяч гривень. Тоді взимку за комуналку можна буде платити 1044 грн. А якщо виходить більше, все, що понад цю суму, покриє субсидія. Правда, тільки в межах соціальних нормативів споживання (але їх міняти поки не будуть).

У новій же формулі замість 15% в формулу встановлять коефіцієнт в 20%. Та ж сім'я, якби, наприклад, зміни ввести з сьогоднішнього дня, отримала б субсидію на 342 грн. Замість 11,6% потрібно буде віддавати на комуналку 15,4% сукупного доходу сім'ї.

Як повідомляв OBOZREVATEL ;

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Тарифи ЖКГ і субсидії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Теги
комунальні послуги тарифи субсидії
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
9
9
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Новый Год начинается с новых перемог!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги