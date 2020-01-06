Всім українцям уріжуть субсидії: скільки будемо отримувати в 2020-му

Українцям в 2020-му вперше за кілька років уріжуть субсидії. Якщо зараз розмір знижки рахують виходячи з того, що за комуналку потрібно платити близько 15% сукупного доходу сім'ї, то вже в травні цього року норму збільшать до 20%.

Як і для кого зміниться розмір субсидії – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що змінюється:

формулу розрахунку субсидії змінюють так, що кожній родині доведеться платити більше. А деяким – на 500 грн більше;

нововведення набуде чинності тільки в кінці опалювального сезону 2019/2020.

Зараз всі, хто має право на знижку, платять за комуналку певний відсоток від доходу сім'ї, решту компенсує держава. У кожного цей відсоток різний. Щоб його розрахувати, потрібно дохід на одного члена сім'ї розділити на два прожиткові мінімуми і помножити на 15%. Наприклад, якщо середній дохід на одну людину – 3 тисячі, то сім'я може платити за комунальні послуги 11,6% свого доходу.

Припустимо, що сукупний дохід – 9 тисяч гривень. Тоді взимку за комуналку можна буде платити 1044 грн. А якщо виходить більше, все, що понад цю суму, покриє субсидія. Правда, тільки в межах соціальних нормативів споживання (але їх міняти поки не будуть).

У новій же формулі замість 15% в формулу встановлять коефіцієнт в 20%. Та ж сім'я, якби, наприклад, зміни ввести з сьогоднішнього дня, отримала б субсидію на 342 грн. Замість 11,6% потрібно буде віддавати на комуналку 15,4% сукупного доходу сім'ї.

Як повідомляв OBOZREVATEL ;

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук виключив перегляд правил надання субсидій для украінцев.'

Кількість одержувачів субсидій в Україні скоротилося майже в 1,5 рази – з 4 млн домогосподарств в минулому опалювальному сезоні до 2,8 млн в нинішньому.

Зовсім скоро частина українців, яка отримує допомогу від держави у вигляді пенсій, субсидій, допомог, стипендій та іншого, можуть позбутися бюджетних виплат. Це пов'язано з тим, що в Україні проведуть масштабну перевірку на законність отримання держдопомоги.

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