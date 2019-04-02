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Всім українцям перерахують субсидії: у кого заберуть допомогу

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В Україні вже в наступному місяці перерахують всі субсидії. Число тих, хто отримує допомогу від держави, скоротиться в кілька разів. Решті допомогу уріжуть. Так, при перерахунку будуть враховувати оновлені доходи і той факт, що субсидія більше не буде покривати опалення.

OBOZREVATEL розібрався, як і кому перерахують субсидії в Україні.

Головне:

  • з травня українці отримуватимуть нові субсидії з урахуванням закінчення опалювального сезону;

  • дохід, який використовують у формулі розрахунку допомоги, перерахують;

  • більшість тих, хто зараз отримує субсидії, на неопалювальний сезон залишаться без допомоги від держави.

Як перерахують субсидії

Українцям призначають комунальні знижки двічі на рік: на опалювальний і неопалювальний сезон. Грядущий перерахунок очікується вже в травні, а квітні – останній місяць великих субсидій. Так, в нових "знижки" будуть враховувати доходи за друге півріччя 2018-го, на даний момент українці отримують допомогу на оплату комунальних послуг з урахуванням тих доходів, які вони отримували ще рік тому.

Як рахують субсидію:

  • На даний момент: з урахуванням доходів за перші шість місяців 2018-го;

  • Після квітня: з урахуванням доходів за останні шість місяців 2018-го.

Для прикладу візьмемо сім'ю з трьох осіб з однієї середньою зарплатою і сім'ю з двох осіб з двома мінімальними пенсіями. Так, перша в середньому в місяць, згідно з даними Держстату, отримувала 8368 грн. При розрахунку розміру обов'язкового платежу цю суму необхідно розділити на кількість членів сім'ї, два прожиткові мінімуми і у множити на 15% і на сукупний дохід сім'ї. Те, що вийшло, платіж сім'ї, а решту покриє субсидія.

Всім українцям перерахують субсидії: у кого заберуть допомогу

Отже, зазначена сім'я могла щомісяця платити за комуналку з урахуванням субсидії 1029,7 грн. Взимку, з урахуванням опалення, в середньому витрати на комуналку могли становити 1,5-2 тис. грн (в залежності від опалювальної площі житла). Таким чином, щомісяця субсидія компенсувала близько половини витрат на комунальні послуги.

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Якщо у зазначеній сім'ї доходи росли паралельно з середньою зарплатою по країні, з травня розмір їх субсидій буде перерахований з урахуванням середньомісячного доходу в 9341 грн. При цьому розмір обов'язкового платежу може складати 1227,5 грн. І якщо влітку зазначеної суми буде вистачати на оплату комунальних послуг в межах нормативів споживання, субсидію зовсім не дадуть.

Водночас українці з двома мінімальними пенсіями на даний момент віддають за комуналку не більше 166 грн, а влітку – 173 грн. Правда, варто враховувати, що розмір обов'язкового платежу – не фіксували сума. За фактом від загальної вартості комуналки в межах нормативів віднімають вказаний платіж, отриману суму переводять на рахунки українців. У випадку з пенсіонерами – на карти, а для працюючих – через відділення банку.

Але, як показує практика, українці без субсидій витрачають значно менше комунальних послуг (економлять і не хочуть платити більше), а самі субсидіанти щомісяця не добирають норму. Тому, якщо ефективно використовувати комунальні послуги, після субсидії може залишитися "решта", яку "подарують" сім'ї.

Також варто враховувати, що зазначені розрахунки – приблизні. Для кожної сім'ї розмір субсидії зміниться по-своєму, з урахуванням того, як за минулий рік виросли (або скоротилися) їх доходи.

Хто залишиться без знижки

Щорічно кількість субсидіантів після закінчення опалювального сезону скорочується в кілька разів. Як видно на графіку, в лютому минулого року знижки отримували 6,4 млн сімей, а в червні залишилося всього 1,6 млн.

Всім українцям перерахують субсидії: у кого заберуть допомогу

Подібна ситуація очікується і в 2019-му. З субсидіями в травні залишаться тільки самі малозабезпечені сім'ї (в першу чергу пенсіонери). Крім того, допомога від держави втратять ті, хто накопичив борг за комуналку в сумі від 340 грн. Причому досить не заплатити навіть за один місяць.

Хто не отримує субсидію:

  • є будинок площею від 200 кв. м, або квартира від 120 кв. м;

  • машина віком до 5 років;

  • зробили покупку на суму від 50 тис. грн;

  • Останнім часом не платили ЄСВ і не перебували на обліку в Центрі зайнятості.

Дивіться відео на тему

Відзначимо, якщо значна частина українців субсидію витратить не за призначенням, від повної монетизації можуть відмовитися. Замість цього, як раніше пропонували в уряді, всі українці на руки зможуть отримувати тільки заощаджену частина знижки, а не всю суму відразу. "Я не знаю так само, як і ви, і всі, хто тут працюють, чи сплатить людина за комунальні послуги. Рівень оплати може змінитися. Ми не знаємо, чи готові наші громадяни до отримання готівкових коштів для розрахунку", – заявив директор департаменту Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко.

На даний момент, як відзначають в Кабінеті міністрів, кардинально число неплатежів не змінилося. А це означає, що швидше за все монетизацію субсидій залишать і після травня. Однак, отримувати гроші зможуть тільки найбідніші сім'ї.

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Автор
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Теги
субсидіїкомунальні послуги
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