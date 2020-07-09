Українців зобов'яжуть продавати і здавати житло через рієлторів? Усе про нові правила від "Слуги"

Олександр Литвин Особисті фінанси 12:00, 9.07.2020 Оновлено: 12:16, 9.07.2020

В Україні низка "Слуг народу" на чолі з нардепом Дмитром Наталухою зареєстрували законопроєкт №3618, який повинен скоротити рівень тіні на ринку нерухомості.

Документ уже розкритикували і Асоціація фахівців нерухомості України, і Нотаріальна палата. Вони стверджують – українцям нав'язують послуги рієлторів, без яких нібито не можна буде ні здати квартиру, ні продати її.

Автори законопроєкту таку інформацію називають "міфом", а нечіткі формулювання в документі обіцяють переписати. Про те, як згідно з новим законопроєктом українці будуть продавати і здавати квартири – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Продати квартиру або здати її в оренду можна буде тільки через рієлтора?

Ні. Зараз у законопроєкті прописано, що інформацію про кожну оселю (своєрідний паспорт на квартиру або будинок) потрібно буде вносити в єдину базу. Зробити це зможе або рієлтор, або "уповноважена особа". Без такої процедури легально продати або здати нерухомість не можна, а за порушення загрожує штраф. У самому документі не вказано, хто ці "уповноважені особи".

OBOZREVATEL звернувся до одного з авторів законопроекту Дмитра Наталухи. Він запевняє, що і в чинній редакції передбачається, що власники також є уповноваженими особами. Мовляв, можна обійтися і без рієлтора.

"Ми готові піти далі, щоб зняти всі маніпуляції, і думаю, вставимо в преамбулу законопроєкту частину про те, що відчуження власного об'єкта нерухомості можна реалізувати самостійно або ж за допомогою посередників. Ми це пропишемо, щоб ніхто не зміг маніпулювати цією темою", – заявив Наталуха.

Як взагалі буде проходити продаж або оренда?

Наприклад, ви хочете продати або здати квартиру:

  • За допомогою електронного підпису (або можливо BankID) потрібно увійти в єдину платформу і внести туди всю інформацію про свою нерухомість. Автори законопроєкту стверджують, що доступ до бази буде безкоштовним, хоча поки в проєкті документа це чітко не сформульовано.

  • Це зможуть зробити рієлтор, уповноважена особа (або сам власник, стверджують правники).

  • Щоб провести оцінку нерухомості (якщо квартира продається), потрібно, щоб вона вже була зареєстрована на платформі. Після оцінки можна шукати покупця.

  • Покупець (або орендар) зможе побачити всю інформацію про житло в єдиній базі. Це нібито дозволить уникнути шахрайства.

  • Угода (якщо оренда від трьох років або продаж) реєструється в нотаріуса.

Українці будуть по-новому здавати і продавати житло
maanimo

Рієлтор Максим Бабуряк пояснює: в невеликих містах і селах без рієлтора наповнити цю базу не вийде. Навіть якщо власникам згідно із законом дозволять це зробити, то технічних навичок на верифікацію й заповнення в багатьох українців немає.

Також залишається суперечним питання, хто буде оплачувати роботу платформи, якщо доступ до неї буде безкоштовним.

"З орендою все складніше. Там ринок за різними оцінками на 70-80% перебуває в тіні і навіть після набуття чинності нового закону нічого може не змінитися. Єдине, рієлтори умовно розділятися на "сірих" і "білих". Одні отримають сертифікат та вноситимуть інформацію в цю базу, бо побояться штрафів. А інші будуть працювати в тіні й допомагати орендарям знаходити орендодавців без будь-яких баз", – упевнений Бабуряк.

А якщо я хочу здати або продати квартиру без цього паспорта та бази. Що буде?

Для рієлтора покарання в законопроєкті прописане, а для простого споживача послуг – ні. Згідно із законом здати в оренду житло без реєстрації не можна, але перевірити факт заробітку на оренді майже неможливо.

Усі українці, які заробляють на оренді, повинні платити 18% податку. Але більшість орендодавців у сегменті бюджетного житла цього не роблять.

А от продати квартиру без реєстру практично неможливо. Рієлтор, якщо з ним підписано договір, буде нести відповідальність і за наповнення бази, і за свою кваліфікацію. У законопроєкті передбачено створення єдиної федерації, куди залучать усіх охочих рієлторів. Саме ця федерація буде видавати сертифікати, які дадуть можливість працювати на ринку нерухомості.

  • Якщо працювати без такого сертифіката, доведеться заплатити штраф у розмірі від 8,5 тис. до 17 тис. грн;

  • якщо розмістити рекламу об'єкта нерухомості, якої немає в базі, доведеться заплатити штраф у розмірі 10 мінімалок (зараз 47 тис. грн).

Таке ж правило зачепить і великі майданчики, які розміщують оголошення про оренду і продаж. Усі вони повинні стежити, щоб нерухомість вносилася в базу.

До слова, комісія рієлтора під час продажу складає 5% (в середньому це кілька тисяч доларів), а під час оренди – від 50 до 100% вартості одного місяця проживання.

Послуги рієлторів нав'язують?

З одного боку, автори законопроєкту переконують, що все це можна зробити і без найнятого фахівця, а єдина мета – навести порядок на ринку. Мовляв, потрібно убезпечити українців, які винаймають і купують житло (за допомогою доступу до інформації про нерухомість) і зобов'язати рієлторів нести відповідальність за порушення закону. З іншого боку, послуги рієлтора через необхідність наповнювати базу стануть більш затребуваними. Далеко не кожен українець зможе правильно заповнити паспорт на житло (він складається з 30 пунктів).

Самі рієлтори, відзначає Максим Бабуряк, виступають категорично проти нового законопроєкту. З такою ж думкою виступила і Нотаріальна палата. Їхній аргумент: створення єдиної федерації, яка буде контролювати базу інформації, призведе до монополії, а українцям фактично будуть нав'язувати послуги рієлтора.

Однак, так чи інакше, ситуацію на ринку потрібно міняти. Ринок нерухомості повинен виходити з тіні, а рієлтори, як, наприклад, це відбувається в 17 країнах ЄС, у Канаді, США, повинні мати хоча б мінімальний рівень кваліфікації, підтверджений на іспиті. І хоча законопроєкт ще сирий, його ще можна доопрацювати, зокрема й за участю фахівців нерухомості, які в такому вигляді зміни не підтримують.

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Економіка Особисті фінанси

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