Всі топ-менеджери Державної прод-зернової корпорації України (ДПЗКУ) є мільйонерами.

Про це йдеться в блозі Володимира Іванова на OBOZREVATEL. За його словами, при цьому корпорація має борг у розмірі понад один мільярд доларів.

"Вони вже готуються до дефолту і розглядають різні можливості дій. При цьому на підприємстві, де величезні борги, де щорічно через схем і махінація "губляться", по всій видимості, сотні мільйонів гривень, все топ-менеджери – мільйонери", – сказано в повідомленні.

За його словами, новий в.о. керівника Саймон Чернявський навів нових людей в керівництво середньої ланки, деяким з яких пообіцяв по 500 тисяч зарплати.

Так, навіть піарщиця ДПЗКУ отримує більше міністра, а керівник підприємства – один з найбільш високооплачуваних менеджерів в Україні.

Саймон Чернявський

Як писав OBOZREVATEL, Національне агентство з попередження корупції направило запити для уточнення зарплат, нарахованих високопоставленим чиновникам в останні місяці 2019 року.

Також раніше міністр економічного розвитку і торгівлі України Тимофій Милованов поскаржився на зарплати в Кабміні, нарікаючи, що заступники міністрів звільняються через низькі оклади. За його словами, таксисти заробляють більше, ніж чиновники.

При цьому після скандалу з зарплатами і захмарними преміями за указом Зеленського Кабмін навпаки прив'язав зарплати міністрів і інших топ-керівників до середньої зарплати по країні.

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