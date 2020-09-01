У Криму "влада" вирішила, що людям досить 4 літри води на добу
Через посуху в Криму "влада" анексованого Росією півострова порекомендували місцевим жителям витрачати на приготування їжі і пиття не більше 4 літрів води.
Це сталося на тлі скарг людей на жахливу якість тієї, що тече з кранів.
У так званому "Міністерстві ЖКГ Криму" заявили, що одній людині на добу досить до 4 літрів води для пиття і приготування їжі, ще 4 літри – на гігієнічні потреби і до 18 літрів на санітарні потреби.
Ситуація на півострові настільки скрутна, що на подвір'ях біля шкіл та інших установ почали встановлювати величезні баки для привозної води.
"Такі гарні сині баки прикрасили шкільні двори Сімферополя до 1 вересня. До них повинні додаватися красиві шланги, відра і драбини... І коромисла обов'язково!", – сумно пожартувала в Twitter блогерка Роксолана Крим.
Втім, воду, яку зараз отримують люди централізовано, люди пити не можуть.
"Ось така вода йде щодня з крана на Кримських Партизанів у Сімферополі. І нам незрозуміло, чому Україна не піднімає питання порушення міжнародних конвенцій окупантом в Криму Забезпечення мирного населення водою, наприклад, обов'язок окупанта", – написала Роксолана.
Як повідомляв OBOZREVATEL, глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Рада не збирається відновлювати подачу води в Крим.
Крим почав перетворюватися на пустелю в першу чергу через те, що з 2014 року "влади" не приділяли уваги ні освоєння нових джерел води, ні ремонту інфраструктури.