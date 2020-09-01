МоваЯзык

Топтеми:

У Криму "влада" вирішила, що людям досить 4 літри води на добу

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Особисті фінанси
1,7 т.
Вода в Криму: 'влада' вирішила, що людям досить 4 літри на добу

Вода в Криму: "влада" вирішила, що людям досить 4 літри на добу.

Через посуху в Криму "влада" анексованого Росією півострова порекомендували місцевим жителям витрачати на приготування їжі і пиття не більше 4 літрів води.

Це сталося на тлі скарг людей на жахливу якість тієї, що тече з кранів.

У так званому "Міністерстві ЖКГ Криму" заявили, що одній людині на добу досить до 4 літрів води для пиття і приготування їжі, ще 4 літри – на гігієнічні потреби і до 18 літрів на санітарні потреби.

Рекомендації щодо витрат води

Рекомендації щодо витрат води Twitter / Роксолана Крим

Ситуація на півострові настільки скрутна, що на подвір'ях біля шкіл та інших установ почали встановлювати величезні баки для привозної води.

У Криму на вулицях ставлять резервуари для води

У Криму на вулицях ставлять резервуари для води Facebook / Сергій Григорович Бажан

"Такі гарні сині баки прикрасили шкільні двори Сімферополя до 1 вересня. До них повинні додаватися красиві шланги, відра і драбини... І коромисла обов'язково!", – сумно пожартувала в Twitter блогерка Роксолана Крим.

Ємності для води також з'явилися у дворах шкіл

Ємності для води також з'явилися у дворах шкіл Twitter / Роксолана Крим

Баки обговорюють блогери в мережі

Баки обговорюють блогери в мережі Twitter / Роксолана Крим

Втім, воду, яку зараз отримують люди централізовано, люди пити не можуть.

"Ось така вода йде щодня з крана на Кримських Партизанів у Сімферополі. І нам незрозуміло, чому Україна не піднімає питання порушення міжнародних конвенцій окупантом в Криму Забезпечення мирного населення водою, наприклад, обов'язок окупанта", – написала Роксолана.

Яка вода у жителів Сімферополя

Яка вода у жителів Сімферополя Twitter / Роксолана Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Рада не збирається відновлювати подачу води в Крим.

Крим почав перетворюватися на пустелю в першу чергу через те, що з 2014 року "влади" не приділяли уваги ні освоєння нових джерел води, ні ремонту інфраструктури.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

УкраїнаАнексія КримуНовини КримуКрим без води
Чому ви можете довіряти OBOZREVATEL
Поділитися в Facebook
  2. Економіка
  3. Особисті фінанси