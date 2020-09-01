У Криму "влада" вирішила, що людям досить 4 літри води на добу

Вода в Криму: "влада" вирішила, що людям досить 4 літри на добу.

Через посуху в Криму "влада" анексованого Росією півострова порекомендували місцевим жителям витрачати на приготування їжі і пиття не більше 4 літрів води.

Це сталося на тлі скарг людей на жахливу якість тієї, що тече з кранів.

У так званому "Міністерстві ЖКГ Криму" заявили, що одній людині на добу досить до 4 літрів води для пиття і приготування їжі, ще 4 літри – на гігієнічні потреби і до 18 літрів на санітарні потреби.

Рекомендації щодо витрат води Twitter / Роксолана Крим

Ситуація на півострові настільки скрутна, що на подвір'ях біля шкіл та інших установ почали встановлювати величезні баки для привозної води.

У Криму на вулицях ставлять резервуари для води Facebook / Сергій Григорович Бажан

"Такі гарні сині баки прикрасили шкільні двори Сімферополя до 1 вересня. До них повинні додаватися красиві шланги, відра і драбини... І коромисла обов'язково!", – сумно пожартувала в Twitter блогерка Роксолана Крим.

Ємності для води також з'явилися у дворах шкіл Twitter / Роксолана Крим

Баки обговорюють блогери в мережі Twitter / Роксолана Крим

Втім, воду, яку зараз отримують люди централізовано, люди пити не можуть.

"Ось така вода йде щодня з крана на Кримських Партизанів у Сімферополі. І нам незрозуміло, чому Україна не піднімає питання порушення міжнародних конвенцій окупантом в Криму Забезпечення мирного населення водою, наприклад, обов'язок окупанта", – написала Роксолана.

Яка вода у жителів Сімферополя Twitter / Роксолана Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Рада не збирається відновлювати подачу води в Крим.

Крим почав перетворюватися на пустелю в першу чергу через те, що з 2014 року "влади" не приділяли уваги ні освоєння нових джерел води, ні ремонту інфраструктури.

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