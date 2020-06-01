Влітку обіцяють "Пудові знижки" у важкі часи

Погода в гаманці залежить від зовнішніх обставин. Якщо легкий вихід з карантину припадає на важкі часи, хапайте руку допомоги роботизованих аптек. Фармбренди "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@", "Аптека Копійка" та "Благодія" роблять велику акцію*. Тримайте "Пудові знижки у важкі часи" та купуйте потрібні товари за зниженими цінами. Акція триває з 1 червня по 15 липня 2020 року.

Знижки діють на різні товари. За півтора місяці акції аптеки пропонують зекономити до 40%, коли купуєте дитяче харчування, безрецептурні препарати, засоби гігієни та системи вимірювання рівня глюкози у крові. Можете зі знижкою купити таблетки від алергії, болю в горлі, печії тощо. Окрім цього, акція включає сонцезахисні засоби та спрей від комарів. Можете звернутись до провізора, щоб дізнатись, на які товари діє знижка. Акція включає більш ніж 200 позицій.

Список покупок можна загубити або забути вдома. Тому в роботизованих аптеках діє послуга замовлення ліків онлайн. Оберіть потрібні товари на сайті через домашній ПК, а потім прийдіть та заберіть покупки в аптеці. Покупки онлайн відлякують тим, що можна отримати товари низької якості. Роботизовані аптеки чесні перед відвідувачами. Не потрібно робити передплату. Оплату за покупки можна здійснити тільки в аптеці.

Якщо немає доступу в Інтернет, зробіть попереднє замовлення телефоном. Зверніться до безкоштовної аптечної довідки за телефоном: 5900. Оберіть послугу "Зробити замовлення". Скажіть операторові назви аптечних товарів та адресу точки продажу, де вам зручно забрати покупки. Коли замовлення буде готове, ви отримаєте повідомлення на телефон.

Роботизовані аптеки турбуються про кожного покупця. Щоб допомогти населенню оговтатись від фінансової кризи, вони пропонують "Пудові знижки у важкі часи". Завітайте в аптеку під брендом "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка", "Аптека Шар@" та "Благодія". Придбайте акційні товари та зекономте до 40%. Знижки діють з 01 червня по 15 липня 2020 року. Щоб не забути нічого важливого, сформуйте попередній список покупок через сайт або телефоном.

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 40%.

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