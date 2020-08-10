Власниці зруйнованої газом квартири у Києві прислали рахунок за комуналку

Киянка Оксана Ходорич, чия квартира на Позняках була зруйнована вибухом газу 21 червня, отримала рахунок за комуналку за липень на 1193 гривні.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 10 серпня.

"Рахунок за зруйновану квартиру за липень 2020 (вибух стався 21.06.2020). Цікаво на якій підставі, готова жити у тій квартирі, раз за нею маю платити", – написала Ходорич.

Вона опублікувала лист від КП ГіОЦ (Головний інформаційно-обчислювальний центр), у якому за "проживання" у зруйнованій квартирі їй виставили рахунок на 1193 гривні.

Зокрема, за утримання будинків та прибудинкових територій – 496 грн; за вивезення побутових відходів – 180 грн, за постачання гарячої води – 293 грн. Ще 180 грн їй нарахували за електроенергію.

Рахунок за комуналку мешканці зруйнованої квартири Facebook / Оксана Ходорич

Рахунок за комуналку мешканці зруйнованої квартири Facebook / Оксана Ходорич

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