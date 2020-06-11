"Влада" "Л/ДНР" зірвала виплату пенсій для своїх жителів

Андрій Довгань Особисті фінанси 04:00, 11.06.2020

Україна з 10 червня була готова відкрити пункти пропуску і впускати людей з ОРДЛО по пенсії. Однак "влада" "Л/ДНР" відмовилася відкривати КПВВ зі свого боку.

Про це в Twitter повідомив блогер Денис Казанський. "При цьому кричать про хунту, яка "не платить пенсії", і геноцид. Шизофренія", – написав Казанський.

Він навів дані зі ЗМІ, які повідомили, що пункти пропуску для своїх жителів відмовилися відкривати як "влада" "ДНР", так і "ЛНР".

Нагадаємо, згідно з українським законодавством, право отримувати пенсії є у тих людей, які зареєстровані на вільній території України. Там же проводяться виплати. Пенсіонери, які живуть в ОРДЛО, їздять по гроші через лінію розмежування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на час карантину Пенсійний фонд рекомендував оформляти пенсії за допомогою онлайн-порталу. При цьому жителі "Л/ДНР", які раніше перетинали пропускні пункти для отримання пенсій, тепер можуть це робити тільки за наявності прописки на підконтрольній території.

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Економіка Особисті фінанси

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