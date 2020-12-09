Шановні громадяни, а хочете почути про нову аферу за Ваші гроші?)

Сьогодні прискореними темпами готується законопроєкт про т.зв. "Економічний паспорт українця".

Це, до речі, частина програми Зеленського.

В ідеалі, це має бути інструмент:

- Інвестарізаціі всіх державних активів в перерахунку на 1 громадянина (оцінка всіх активів: надра, ліси, земля, нерухомість, інфраструктура ...)

- Який дає рівні можливості для всіх на підставі спільного рішення.

- Місяць тому ми робили приблизну оцінку, виходило від $ 78 до $ 150 тис на одного українця.

Що, насправді, пропонується зробити?

1. Нічого не інвентаризувати

2. Нічого не оцінювати

3. Визначити виплати по народженню дитини (назвавши це "Економічним паспортом")

4. Але виплати не в руки, а на банківські рахунки до 18-ти річчя дитини ...

5. І гроші не за рахунок ресурсів (землі, приватизації, надр, приросту економіки ... а за рахунок бюджету, тобто платників податків!)

Виникають питання:

- Де тут паспорт?

- Чому українців ставлять в нерівні умови (по конституції у всіх однакові права)?

- Чому не дають в руки, а закидають в банки (всі пам'ятаємо ще банкопаду? Всі пам'ятаємо гіперінфляцію?)

- Чому за рахунок платників податків, тобто українського бізнесу?

Законопроект буде підготовлений протягом місяця і внесений в Раду як пріоритетний президентський ...

Хлопці, ця влада остаточно поламалася ...

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