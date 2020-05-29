Витрачали в "Берізці" і боялися розстрілу: в мережі згадали, що було в валютою в СРСР

В СРСР вільний обіг іноземної валюти був під забороною. Більш того – згідно закону поплатитися за обмін валюти можна було життям.

Як СРСР жив без валюти і як функціонував "чорний" ринок валютників йдеться в публікації "Газета.Ru".

Валюта в СРСР

Як революція заборонила валюту

СРСР проти валюти на руках у населення "повстав" відразу після революції. За Держбанком була закріплена монополія на проведення всіх валютних операцій, а громадяни втратили можливість розпоряджатися іноземними грошима. Порушення загрожувало кримінальним переслідуванням та позбавленням волі на строк до шести місяців.

Ситуація змінилася вже в 1922 році з початком НЕПу. Тоді здачу валютних цінностей держорганам скасували. Монополізація валютних операцій державою повернулася в 1927 році і остаточно закріпилася десять років по тому. У 1937 році в кримінальному законодавстві з'являється 25-я стаття, в якій валютні операції прирівнюються до державних злочинів.

В кінці 50-х років СРСР стали відвідувати закордонні туристи, яким не подобався офіційний обмінний курс. Тоді ж і радянські громадяни отримали можливість виїжджати за кордон. Але от невдача – офіційно можна було обміняти не більше 30 рублів. Логічно, що на тлі таких обмежень в СРСР почав процвітати "чорний" валютний ринок.

Валютний король і його свита

Нелегальна схема була такою: "бігунки" купували валюту і дорогоцінні метали у іноземців. Скуплене передавали "шефам", потім здобич опинялась у руках "купців" або "королів", які особисто проводили операції на суми в десятки і сотні тисяч рублів.

Спецслужби стежили за порушеннями. І в 1960 році КДБ викрив найвідомішу групу "чорних" валютників під керівництвом Яна Рокотова і його подільників Владислава Файбишенка і Дмитра Яковлєва.

Ян Рокотов INFOX.ru

Вони міняли іноземні гроші на рублі, при цьому рахунок йшов на сотні тисяч доларів. У "відлигу" в СРСР курс для іноземних туристів становив 10 рублів за долар. "Але іноземцям все одно було вигідніше мати справу з такими, як Рокотов, вони платили за "бакс" по 20-25 рублів", – пише Федір Раззаков в своїй книзі "Початок тіньової економіки".

Його імперія від "бігунків" до верху працювала бездоганно, Ян Рокотов або Купець Косий домовлялися про угоди з великими іноземними дипломатами і навіть мали контакти з західнонімецьким банком, пише Ісаак Фільштинський. "Вносячи в цей банк марки, іноземці, що приїжджали в СРСР, отримували від Яна радянські гроші за вигідним курсом", – вказує історик.

При цьому Рокотов довгий час був інформатором Відділу з боротьби з розкраданнями соціалістичної власності (ОБХСС). Косий тримав свій капітал у звичайній валізі, яку іноді ховав на вокзалі в камері схову, де його в підсумку і взяли.

В ході розслідування у Рокотова було вилучено цінностей на 1,5 мільйона доларів, а оборот незаконних операцій під його контролем оцінили в десятки мільйонів радянських рублів.

Закон тоді наказував садити за такі операції в тюрму на 8 років, але в справу втрутилося керівництво СРСР в особі Микити Хрущова – Рокотова розстріляли. Остаточно розстрільну статтю за валюту в Росії скасували тільки у 1994 році.

"Берізка" для обраних

Для іноземців в країні були організовані магазини "Берізка". Радянські люди в цей великий ассортимент товарів потрапити не могли, при тому, що звичайні магазини красувалися тоді порожніми полицями. Винятком були, наприклад, дипломати, моряки, члени партійної "верхівки". Після їхнього повернення в Союз залишилася готівкова валюта, яка конвертувалася в бони, тобто спеціальні сертифікати Зовнішпосилторгу – ними теж можна було розплачуватися в "Берізках".

Магазин "Берізка" foto-history.livejournal.com

Бони з синьою смугою були для тих, хто працював в соцкраїнах, з жовтою смугою – для тих, хто прибув з країн, що розвиваються, і без смуг – для тих, хто працював в державах з вільно конвертованою валютою. При цьому мати сертифікат без смуги було дуже вигідно – за один рубль, зароблений в капіталістичних країнах, давався чотирьохрублевий бон.

Крім продуктів харчування в "Берізках" продавали і інші товари, наприклад, автомобілі. Якщо "Волга" коштувала 5500 рублів, то для власників сертифікатів без смуги – всього 1200 рублів.

З 1974 року замість всіх типів сертифікатів введено чеки, якими нараховувалася зарплата відразу за встановленим коефіцієнтом. Справа в тому, що спекуляції з сертифікатами на чорному ринку розгорнули не на жарт.

Рублі для "Берізки" foto-history.livejournal.com

У січні 1988 року видача товарів за чеки теж була припинена. Власники заповітних паперів в останні дні перед скасуванням простоювали величезні черги в "Берізку". Як бони, так і чеки ті, кому пощастило їх мати, часто відкладали на "чорний день". Під час перебудови магазини "Берізка" закрили, а незабаром і дозволили вільне придбання іноземної валюти.

На початку 90-х в СРСР почав формуватися валютний ринок – з квітня 1991 року – запрацювала Валютна біржа Держбанку СРСР, на якій проводили операції з купівлі-продажу валюти найбільші банки.

Як повідомляв OBOZREVATEL: