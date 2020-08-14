Українці назвали головну проблему медицини в країні

Високі ціни на ліки є головною проблемою для українців у сфері охорони здоров'я. Нею переймаються майже вдвічі більше громадян, ніж питанням відповідальності лікарів за здоров'я пацієнтів.

Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова.

"На думку громадян, першочерговими заходом реформування охорони здоров’я має бути зменшення вартості ліків – 50% (у 2019 році так вважали 59% українців)", – йдеться у повідомленні.

На другому місці – встановлення відповідальності лікарів за здоров’я пацієнтів та результати лікування (30% опитаних).

Відповідаючи на запитання "Скільки грошей протягом останнього року ваша родина в середньому на місяць витрачала на ліки та лікування?", 13% респондентів заявили, що взагалі нічого не витрачали, 15% – витрачали до 200 грн на місяць, 24% – віддавали від 200 до 500 грн на ліки, 19% – платили від 500 до 1000 грн, 7% – витрачали від 1000 до 2000 грн, і майже 9% – віддавали на ліки та лікування понад 2000 грн на місяць.

"Опитування показало, що з віком витрати українців на ліки та лікування значно зростають", – зазначили соціологи.

Скільки українці витратили на ліки за останній рік dif.org.ua

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 липня у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що планують суттєво розширити програму “Доступні ліки”, яка передбачає зокрема і зниження вартості препаратів.

Українці отримали можливість повернути в аптеку неякісні ліки і отримати назад свої гроші. Але для цього треба, щоб препарат був визнаний неякісним Держлікслужбою.