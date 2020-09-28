Виплати для медиків за боротьбу з COVID-19 в Україні: хто може отримати і що потрібно зробити

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) забила на сполох через те, що майже 900 з 1637 медустанов ще не подали заявки на оформлення надбавок для своїх працівників. Йдеться про виплати, які належать медикам, які займаються ліквідацією епідемії і запобігають поширенню COVID-19.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов зі свого боку закликав директорів лікарень і головних лікарів не затягувати з цим. Дедлайн подачі документів – до 15 жовтня.

OBOZREVATEL розбирався, хто може претендувати на додаткові нарахування і як їх оформити.

Що мається на увазі під надбавками?

На сайті НСЗУ ці виплати називають складно: перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг установами охорони здоров'я. По суті, це надбавки до зарплат медиків (лікарів, медсестер і молодшого медперсоналу), які мають справу з боротьбою з COVID-19.

У пресслужбі НСЗУ пояснили OBOZREVATEL, що нові нарахування ввели 1 вересня 2020 року, вони йдуть окремим пакетом №33 і не стосуються попереднього підвищення зарплат медпрацівникам ковідних лікарень до 300%.

"Лікарям нарахують 70% від посадового окладу, згідно з 14-тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки. Фахівці з базовою та неповною вищою медосвітою отримають 50% від мінімальної зарплати, а молодші медсестри – 25% від мінімалки. У заявці потрібно вказати штатну і фактичну кількість лікарів, які відповідають кваліфікаційним вимогам МОЗ, а також молодших медсестер, які працюють в установі. Від цих даних залежатиме сума контракту", – уточнили в НСЗУ.

На додаткові нарахування можуть претендувати медустанови спеціалізованої та екстреної допомоги, крім приватних і ФОП, які підписали договір з НСЗУ.

У пресслужбі НСЗУ OBOZREVATEL також розповіли, для яких установ виділили надбавки і чому їх не можна отримати без договору з НСЗУ.

"Наявність договору – обов'язкова умова для отримання перехідного фінансування. Мається на увазі договір на надання екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги та медреабілітації, а також медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, за винятком спеціалізованих стоматологічних установ. Без договору установа не зможе отримати такий контракт, тому що не відповідає вимогам. НСЗУ розпоряджається тільки коштами, виділеними на Програму медичних гарантій", – сказали в НСЗУ.

За словами представника служби, підвищення зарплат стосується медиків, посади яких перераховані в указі МОЗ від 15.07.2020 № 1604, а також відповідають вимогам МОЗ станом на 1 вересня 2020 в еквіваленті повної зайнятості.

Як оформити надбавки?

Заявки на отримання виплат можна подати онлайн до 18:00 15 жовтня на платформі SmartTender. Для цього потрібно вибрати пакет №33, вказати дані про установу, місця надання послуг, прикріпити ліцензію на медичну практику та документи, що підтверджують повноваження підписанта. Також необхідно надати дані про штатну і фактичну кількість співробітників. Як правильно їх порахувати, НСЗУ розписала в себе у Facebook.

"Я дав відповідне доручення, щоб НСЗУ на своєму сайті, і ми на сайті міністерства опублікували перелік медичних установ, які не подали заявки на отримання коштів для виплати надбавок. Така заявка складається протягом 15, максимум 20 хвилин", – уточнив Максим Степанов.

Кошти будуть перераховані на небюджетний казначейський рахунок, який можна відкрити в Державній казначейській службі.

Як просувається подача заявок

Бухгалтер київської міської лікарні №4 Антоніна розповіла OBOZREVATEL, як подавали заявку на надбавку до зарплат і розраховували її розмір.

"Так, ми подавалися на №33 пакет. У нас лікарня першої хвилі, договір із НСЗУ є, тому ми не могли не подати заявку. Поки нічого не отримуємо, чекаємо підтвердження. Чула, що багатьом лікарням відмовили. Заявку заповнювали разом: я рахувала еквівалент повної зайнятості, а до програми вносив наш заступник з інформаційної роботи. Це дійсно займає 15-20 хвилин. Наприклад, відсоток надбавок для медсестер розраховували не від мінімалки, а від тарифного розряду, який становить близько 3800 гривень. Скільки в підсумку виділять коштів на лікарню, поки не знаємо", – пояснила співробітник лікарні.

Головний бухгалтер Ірпінської центральної міської лікарні Ірина підтвердила OBOZREVATEL, що їхня установа теж подала заявку.

"Нам надійшов лист, що можна подаватися на пакет №33. Так як у нас є договір з НСЗУ, ми відразу оформили заявку. Процедура займає не більше 20 хвилин. Наразі знаходимося на етапі підписання контракту", – сказала головний бухгалтер.

Статус своєї заявки можна перевірити на сайті НСЗУ, там також доступна статистика за областями України. На сьогодні найбільше заявок на отримання додаткових виплат подали Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Львівська області та місто Київ.