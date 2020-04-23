Пенсійний фонд спрямував гроші на виплату 1000 грн пенсіонерам: коли і як отримати гроші

Пенсійний фонд у четвер, 23 квітня, спрямував 9,9 млрд гривень на виплату разової допомоги пенсіонерам у розмірі 1000 гривень.

Про це йдеться у повідомленні фонду у Facebook. Там пояснили, як люди зможуть отримати ці гроші.

Виплата 1000 гривень

пенсіонерам, які отримують пенсії на банківські картки, допомогу буде нараховано не пізніше 24 квітня (таких в Україні 6,4 млн осіб);

пенсіонерам, які отримують пенсії через пошту, листоноші повинні доправити допомогу додому протягом 5 календарних днів із дня надходження коштів (таких людей в Україні 3,5 млн).

Якщо виплатити гроші в зазначені 5 днів не буде можливості, їх повинні виплатити не пізніше 25 червня поточного року.

Виплата 1000 гривень пенсіонерам

У ПФ додали, що якщо у пенсіонерів виникнуть питання, зокрема про право на виплату 1000 грн, відповідь на них можна буде отримати дистанційно:

через портал електронних послуг portal.pfu.gov.ua;

відправивши електронні звернення через інформаційну сторінку за посиланням або на електронну адресу info@pfu.gov.ua;

можна зателефонувати до Контакт-центру Пенсійного фонду України за телефонами:

- 0-800-503-753;

- (044) - 281-08-70;

- (044) - 281-08-71.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на час карантину скасували семиденний період для пошуку роботи: реєструватимуть безробітних у перший же день після подачі заяви до Центру зайнятості; виплати призначать із цього самого дня.

Через кризу, викликану коронавірусом, багато українців можуть втратити роботу. При цьому якщо правильно звільнитися і захистити свої права, то згідно із законом ще 9 місяців можна отримувати виплати від держави в розмірі до 8400 гривень.

В Україні на період карантину пенсії та державні соціальні допомоги будуть змінені автоматично.

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