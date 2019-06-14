Вимагають викуп і ставлять паролі: українських пенсіонерів залишають без грошей

В Україні шахраї розміщують сотні оголошень із пропозицією скористатися послугами комп'ютерних майстрів, які нібито безкоштовно проведуть діагностику і усунуть дрібні неполадки.

Найчастіше послугами користуються пенсіонери, які і стають жертвами пастки. OBOZREVATEL з'ясував, як працює шахрайська схема і що робити, щоб не поповнити список постраждалих.

Майстер-ламайстер: поставив пароль і зник

"Комп'ютерний майстер. Живу поруч", — оголошення з таким змістом можна зустріти у спальних районах майже будь-якого українського міста. За 150-300 грн "майстри" обіцяють перевстановити програмну систему, "почистити" віруси і усунути дрібні поломки.

За оголошенням дзвонять найчастіше пенсіонери і комп'ютерні "чайники". Після півгодини маніпуляцій із розумним обличчям майстер виставляє рахунок: за перевстановлення системи, заміну деталей, обтискача кабелю і нову обкладинку на робочий стіл — все разом 2,5 тис. грн. Якщо відмовитися оплачувати, комп'ютер залишиться у заручниках.

Досвідчений "майстер" перед тим, як виставити рахунок, ставить пароль на жорсткий диск. Щоб знову користуватися своїм комп'ютером — доведеться сплатити рахунок. Такі майстри працюють у більшості великих міст.

"Замість обумовлених заздалегідь 150 грн за перевстановлення операційної системи Windows, запрошений майстер виписує чек на 2500 грн за купу додаткових послуг, про які тобі не повідомили заздалегідь", — розповідає про майстра "Сергія" киянка Анна.

В Одесі за такою самою схемою працює Микола. "Мамі 78 років. Не побачила на комп'ютері курсор мишки і вирішила викликати майстра. Півтори години порпався і сказав, що треба 1,5 тис. заплатити. Мама щось підписала і віддала все, що було, а решту пообіцяла з пенсії", — скаржиться у соцмережах одеситка Катерина.

Зовсім нещодавно "майстер" з'явився і в Запоріжжі — там працює Павло. "Після завершення своєї роботи він надав їй рахунок у сумі 3 тис. грн. Сусідка в шоці .. Майстер Павло запропонував їй піти і оформити кредит", — написала на своїй сторінці в соцмережі запоріжанка Світлана. В усіх трьох випадках постраждали жінки пенсійного віку. Оголошення із пропозицією запросити "майстра" розклеюють по всіх районах. У кожному місті відразу працюють 10 Павлів, Микол, Сергіїв.

І щоб працювати у такій "фірмі", треба знати всього лише дві речі: як вимагати гроші у пенсіонера і як встановити пароль на жорсткий диск. Наївні клієнти псевдо-майстрів не відразу здогадуються, що мають справу із шахраями, тоді як у поліції на подібні скарги реагують неохоче.

У коментарях до одного з постів колишній працівник подібної фірми зізнався: в офісі у Запоріжжі працюють 14 осіб, всі вони пройшли тренінг і навчилися "вішати локшину" на вуха клієнтам. Оператор — в іншому місті.

Впізнати шахраїв нескладно:

всі вони розміщують повідомлення на стовпах, під'їздах із розрахунком натрапити на найбільш недосвідченого користувача комп'ютером;

в переліку послуг описують найпростіші завдання, з якими може впоратися більша частина користувачів;

оголошення розміщують від імені одного майстра, при цьому поширюють їх по всьому місту.

Як врятуватися від шахраїв

Вперше за подібною схемою стало відомо ще у 2015-му, щоправда, про псевдо-майстрів розповідали російські журналісти. Потім шахраї почали знаходити своїх жертв і в Україні. У 2019 році кількість скарг на подібні розводи настільки зросла, що Державна служба з питань безпеки продукції та захисту прав споживачів виступили із заявою. Подібну схему шахрайства назвали "недобросовісним підприємництвом".

"Якщо ваш ноутбук перегрівається і завершує роботу після кількох хвилин роботи, ймовірно, просто необхідно почистити його від пилу (що ви можете зробити самостійно протягом декількох хвилин), але вас переконуватимуть, що виникли проблеми із процесором і відеокартою, але варто поставити нову материнську плату, що коштує як половина ноутбука", — йдеться у повідомленні служби.

Що рекомендують чиновники:

знайти сервісний центр, який працює протягом кількох років, попросити поради у знайомих;

зажадати зберегти і повернути всі деталі, які будуть замінені на комп'ютері.

Дивіться відео за темою:

До речі, також можна мінімізувати ризики, якщо користуватися послугами сервісних центрів, які не працюють на дому, а мають постійний офіс із майстрами і сформованою репутацією. Крім цього, важливо попередити майстра, що перед тим, як він зробить будь-які дорогі операції, він має запитати вашого дозволу. А в разі, якщо заміна невідомої вам деталі за кілька тисяч гривень здасться вам підозрілою, варто дізнатися альтернативну точку зору і віднести комп'ютерам ще до одного майстра.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram