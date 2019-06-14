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Олександр Литвин
Олександр Литвин
Керівник відділу економікиВсі статті автора

Вимагають викуп і ставлять паролі: українських пенсіонерів залишають без грошей

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В Україні шахраї розміщують сотні оголошень із пропозицією скористатися послугами комп'ютерних майстрів, які нібито безкоштовно проведуть діагностику і усунуть дрібні неполадки.

Найчастіше послугами користуються пенсіонери, які і стають жертвами пастки. OBOZREVATEL з'ясував, як працює шахрайська схема і що робити, щоб не поповнити список постраждалих.

Майстер-ламайстер: поставив пароль і зник

"Комп'ютерний майстер. Живу поруч", — оголошення з таким змістом можна зустріти у спальних районах майже будь-якого українського міста. За 150-300 грн "майстри" обіцяють перевстановити програмну систему, "почистити" віруси і усунути дрібні поломки.

За оголошенням дзвонять найчастіше пенсіонери і комп'ютерні "чайники". Після півгодини маніпуляцій із розумним обличчям майстер виставляє рахунок: за перевстановлення системи, заміну деталей, обтискача кабелю і нову обкладинку на робочий стіл — все разом 2,5 тис. грн. Якщо відмовитися оплачувати, комп'ютер залишиться у заручниках.

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Досвідчений "майстер" перед тим, як виставити рахунок, ставить пароль на жорсткий диск. Щоб знову користуватися своїм комп'ютером — доведеться сплатити рахунок. Такі майстри працюють у більшості великих міст.

Вимагають викуп і ставлять паролі: українських пенсіонерів залишають без грошей

"Замість обумовлених заздалегідь 150 грн за перевстановлення операційної системи Windows, запрошений майстер виписує чек на 2500 грн за купу додаткових послуг, про які тобі не повідомили заздалегідь", — розповідає про майстра "Сергія" киянка Анна.

В Одесі за такою самою схемою працює Микола. "Мамі 78 років. Не побачила на комп'ютері курсор мишки і вирішила викликати майстра. Півтори години порпався і сказав, що треба 1,5 тис. заплатити. Мама щось підписала і віддала все, що було, а решту пообіцяла з пенсії", — скаржиться у соцмережах одеситка Катерина.

Зовсім нещодавно "майстер" з'явився і в Запоріжжі — там працює Павло. "Після завершення своєї роботи він надав їй рахунок у сумі 3 тис. грн. Сусідка в шоці .. Майстер Павло запропонував їй піти і оформити кредит", — написала на своїй сторінці в соцмережі запоріжанка Світлана. В усіх трьох випадках постраждали жінки пенсійного віку. Оголошення із пропозицією запросити "майстра" розклеюють по всіх районах. У кожному місті відразу працюють 10 Павлів, Микол, Сергіїв.

І щоб працювати у такій "фірмі", треба знати всього лише дві речі: як вимагати гроші у пенсіонера і як встановити пароль на жорсткий диск. Наївні клієнти псевдо-майстрів не відразу здогадуються, що мають справу із шахраями, тоді як у поліції на подібні скарги реагують неохоче.

У коментарях до одного з постів колишній працівник подібної фірми зізнався: в офісі у Запоріжжі працюють 14 осіб, всі вони пройшли тренінг і навчилися "вішати локшину" на вуха клієнтам. Оператор — в іншому місті.

Впізнати шахраїв нескладно:

  • всі вони розміщують повідомлення на стовпах, під'їздах із розрахунком натрапити на найбільш недосвідченого користувача комп'ютером;

  • в переліку послуг описують найпростіші завдання, з якими може впоратися більша частина користувачів;

  • оголошення розміщують від імені одного майстра, при цьому поширюють їх по всьому місту.

Як врятуватися від шахраїв

Вперше за подібною схемою стало відомо ще у 2015-му, щоправда, про псевдо-майстрів розповідали російські журналісти. Потім шахраї почали знаходити своїх жертв і в Україні. У 2019 році кількість скарг на подібні розводи настільки зросла, що Державна служба з питань безпеки продукції та захисту прав споживачів виступили із заявою. Подібну схему шахрайства назвали "недобросовісним підприємництвом".

"Якщо ваш ноутбук перегрівається і завершує роботу після кількох хвилин роботи, ймовірно, просто необхідно почистити його від пилу (що ви можете зробити самостійно протягом декількох хвилин), але вас переконуватимуть, що виникли проблеми із процесором і відеокартою, але варто поставити нову материнську плату, що коштує як половина ноутбука", — йдеться у повідомленні служби.

Що рекомендують чиновники:

  • знайти сервісний центр, який працює протягом кількох років, попросити поради у знайомих;

  • зажадати зберегти і повернути всі деталі, які будуть замінені на комп'ютері.

Дивіться відео за темою:

До речі, також можна мінімізувати ризики, якщо користуватися послугами сервісних центрів, які не працюють на дому, а мають постійний офіс із майстрами і сформованою репутацією. Крім цього, важливо попередити майстра, що перед тим, як він зробить будь-які дорогі операції, він має запитати вашого дозволу. А в разі, якщо заміна невідомої вам деталі за кілька тисяч гривень здасться вам підозрілою, варто дізнатися альтернативну точку зору і віднести комп'ютерам ще до одного майстра.

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Автор
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Тема
шахрайство в Києві
Місце
Україна
Тег
шахраї
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Жадность и жажда халявы-главные черты кастрюль!
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васильевич василий
васильевич василий
Предательство и обман - отличительная черта великого народа нерабов
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Кац Моисей
Кац Моисей
Разобрать и почистить ноутбук от пыли самостоятельно БАБУШКЕ за несколько минут? Автор статьи такой-же урод, как и описанные им мошенники.
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