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Вілла Зеленського в Італії: кандидат розповів, навіщо йому 15-кімнатний будинок

2.8тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти і актор Володимир Зеленський заявив, що 15-кімнатна вілла в Італії – інвестиція. Водночас нерухомість збиралися продати, як тільки знадобляться гроші на кіновиробництво.

Про це йдеться в програмі "Схеми", журналісту якої вдалося поспілкуватися з політиком. "Була недосконала банківська система... Вклали (гроші). Як тільки будемо знімати нове кіно, ця вілла... просто йде і знімається кіно", – відповів Зеленський.

Вілла Зеленського в Італії: кандидат розповів, навіщо йому 15-кімнатний будинок

"Суспільне телебачення"

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Водночас раніше звучала версія про те, що зазначена нерухомість не вказана в декларації кандидата в президенти. Однак політик пояснює: компанія, на яку оформлена вілла, в декларації вказана.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Зеленський через свою компанію володіє 15-кімнатної віллою на узбережжі італійського курорту Форте-дей-Мармі. Це місце відоме як курорт для російських олігархів.

У 2017-му фірма San Tommaso SRL, задекларована Зеленським, придбала 15-кімнатний будинок у тосканському містечку Форте-дей-Мармі. За нього вона заплатила 3,8 млн євро. У своїй декларації зазначену нерухомість кандидат не згадав. Зеленський вказав наявність чотирьох квартир у Києві, заміського будинку, квартири в Ялті і Великобританії.

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Тема
електронні декларації
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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