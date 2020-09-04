Вік виходу на пенсію в Україні хочуть збільшити: кому і як

В Україні розробляють механізм, відповідно до якого державні службовці зможуть виходити на пенсію пізніше, ніж у 65 років.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Зокрема, зараз державні службовці мають виходити на пенсію в 60 років. Якщо вони хочуть працювати довше, то за спеціальним наказом вік виходу на заслужений відпочинок можуть продовжити до 65 років. Зараз же в "Слузі народу" розглядають можливість прибрати зазначені обмеження.

Варто зазначити, що йдеться про відтермінування самого звільнення через вихід на пенсію, при цьому сам пенсійний вік і виплату пенсії переносити не будуть.

Зазначимо, також українці мають право не просто продовжити працювати на пенсії, але й відтермінувати її виплату. Як нагадує юрист Олександр Плахотник, за кожний місяць відтермінування пенсії її розмір збільшується на 0,5%. При цьому, якщо відстрочити пенсію більш ніж на 5 років, надбавка за кожні 12 місяців становитиме 0,75%.

Наприклад, якщо вийти на пенсію в 63 роки, розмір пенсії збільшиться на 18%. Важливо зазначити, що за неповний місяць доплачувати не будуть.

"Особі, яка набула права на пенсію за віком відповідно до цього Закону, але після досягнення пенсійного віку виявила бажання працювати й одержувати пенсію з більш пізнього віку, пенсія за віком призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії з підвищенням розміру пенсії за віком", – йдеться в законі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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