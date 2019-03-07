Вихідні дні в 2019 році: Кабмін затвердив календар свят

В Україні в 2019 році буде 11 додаткових вихідних. Частину з них доведеться відпрацьовувати в суботу.

Про це йдеться в Календарі вихідних і робочих днів, який 6 березня ухвалив Кабінет міністрів. Найближчий додатковий вихідний – 8 березня (п'ятниця).

У квітні, згідно з календарем, уряд рекомендує роботодавцям встановити одразу п'ять вихідних поспіль: 27 квітня (субота), 28 квітня (неділя, Великдень), 29 квітня (понеділок, вихідний за неділю), 30 квітня (вівторок, доведеться відпрацювати 11 травня), 1 травня (середа, офіційний вихідний).

Вихідні дні в 2019 році

Календар свят в Україні на 2019 рік:

8 березня – Міжнародний жіночий день (п'ятниця);

28 квітня – Великдень (неділя);

1 травня – День міжнародної солідарності трудящих (середа);

9 травня – День Перемоги (четвер);

16 червня – Трійця (неділя);

28 червня – День Конституції України (п'ятниця);

24 серпня – День незалежності України (субота);

14 жовтня – День захисника України (понеділок);

25 грудня – Різдво Христове католицьке (середа).

Календар вихідних (без урахування днів, за які доведеться відпрацьовувати) glavred.info

Наступного разу перенесення робочих днів очікується 21 і 28 грудня (відпрацьовувати доведеться за вихідні 30 і 31 грудня).

Згідно КЗпПУ, в Україні вихідні дні із заробітку не вираховуються. До того ж якщо під час святкового вихідного ви перебуваєте у відпустці, відпочивати можна на один день більше.Водночас під час розрахунку середньої зарплати для нарахування відпускних віднімають вихідні. Відповідно, чим більше вихідних, тим більше заплатять за відпустку.

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL детально писав про те, як українцям повинні оплачувати відрядження, відпустку і лікарняний. У 2019-му встановили такі виплати:

мінімальний розмір лікарняного – приблизно 100 грн у день (було до 90 грн);

мінімальні добові – 60 грн (сума не змінилася);

максимальні добові – 417,3 грн (було 372,3 грн);

відрядження за кордон – до 80 євро.

Зазначимо, що в Україні вже декілька років розглядають новий проект Кодексу законів про працю. Якщо його приймуть, робочий день збільшать із 8 до 12 години, але не для всіх. Такий графік може бути прописаний в колективному договорі. Також введуть поняття "ненормованого робочого дня". Профспілки заявили, що така норма може призвести до "примусової праці", а ось HR-експерти вважають, що для українців це шанс заробити і можливість законно залишатися на роботі.

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