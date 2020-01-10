Як українцям вийти на пенсію у 2020 році: у Пенсійному фонді назвали умови

Для виходу на пенсію за віком у 2020 році українцям знадобиться щонайменше 27 років трудового стажу.

Водночас чоловіки отримають це право, якщо їм виповниться 60 років, а жінки – за умови досягнення 59 років (з 1 квітня 2020 року – 59 років 6 місяців). Про це нагадали в Пенсійному фонді України.

Вихід на пенсію Пенсійний фонд

"З кожним наступним роком страховий стаж, що дає право на призначення пенсії за віком, поступово зростатиме, і у 2028 році він становитиме 35 років. Якщо в особи на час досягнення зазначеного пенсійного віку не матиме необхідного страхового стажу, вона зможе вийти на пенсію за віком пізніше, після досягнення 63 або 65 років", – йдеться в повідомленні.

Якщо людина продовжить офіційно працювати й набере необхідний страховий стаж, то пенсія може бути призначена відразу після його отримання.

Громадяни, яким не вистачатиме стажу для призначення пенсії після досягнення віку 60 і 63 років, зможуть отримувати її після 65 років. Але для цього їм однаково потрібно буде щонайменше 15 років стажу.

Вихід на пенсію

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2028-му тільки майже половина (45%) 60-річних зможуть вийти на пенсію вчасно. Іншим через брак стажу доведеться працювати до 63 або 65 років.

В Україні глава парламентського Комітету з питань соціальної політики від "Слуги народу" Галина Третьякова зареєструвала законопроєкт про нову пенсійну реформу. Кожному українцеві доведеться платити додатковий внесок коштом зарплати в обмін на другу пенсію.

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