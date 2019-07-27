Відпустку збільшать на 8 днів: в Кабміні розробили нововведення

В Україні пропонують прийняти новий проект Законів про працю. В результаті у всіх українців збільшиться тривалість відпустки. Найбільше може пощастити вихователям. Зараз вони мають право на 42 дня відпустки, а за новим документом – 56 днів.

Про це повідомляє "Сегодня". Вихователів пропонують прирівняти до вчителів, змінивши внутрішні документи МОЗ. Нововведення вступить в силу з 1 січня 2020 року. Може бути збільшена тривалість щорічної відпустки для всіх працюючих з 24 до 28 днів, ця норма вже є в проекті нового Трудового кодексу.

Також Мінсоцполітики підготувало зміни до чинного Кодексу законів про працю: пропонується ввести гнучкий графік роботи з "плаваючою" обідньою перервою, узаконити право працівника трудитися віддалено (зараз – на розсуд роботодавця) і легалізувати роботу фрілансерів, які нині часто опиняються поза правовим полем.

Відпустка можуть збільшити Pixabay

Фахівці ринку праці підтримують збільшення тривалості відпустки. На їхню думку, працівник трудиться ефективніше після тривалого відпочинку. HR-експерт rabota.ua Тетяна Пашкіна каже, що зараз багато фахівців за фактом працюють не 8 годин на день, а 10. Не тому що не справляються, а тому що у них зарплата залежить від результату. Наприклад, кількості укладених контрактів або виробленої продукції.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні знову заговорили про зміни в Трудовому кодексі. Він був прийнятий майже півстоліття тому, тому основні норми давно застаріли.

У новому проекті планують збільшити українцям відпустку, а також ввести 4-х годинну "сієсту" для найскладніших професій.

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