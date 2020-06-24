Відпустку збільшать, але дозволять звільняти за бажанням начальника: чого чекати українцям від нового КЗпП

Українці будуть відпочивати на 4 дні в році більше, але при цьому в перелік підстав для звільнень додадуть "ініціативу роботодавця". Відповідні нововведення прописали в проєкті Трудового кодексу, який Кабмін опублікував для обговорень.

Детальніше про головні нововведення документа читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Нова причина для звільнення – ініціатива роботодавця

Зараз серед причин для звільнення бажання роботодавця немає взагалі, хоча по факту це не заважає "просто так" розривати трудові відносини. У новому ж КЗпП "ініціатива роботодавця" виводиться як окрема причина. Правда, для цього потрібні підстави.

"Роботодавець має право за власною ініціативою розірвати трудовий договір

з працівником у випадках його відмови від зміни істотних умов трудового

договору, а також з причин економічного, технологічного, структурного або аналогічного характеру", – йдеться в законопроєкті.

HR-експерт Олександр Білоус додає: що саме можна вважати "структурную" або "аналогічною" причиною, сказати складно. Але це розв'язує руки роботодавцю звільняти без очевидних на те підстав.

"Ми бачили проект КЗпП, в якому взагалі не потрібно було мати причину для звільнення, саме бажання роботодавця було такою причиною. Зараз же потрібні хоч і не до кінця виразні, але конкретні підстави для звільнення", – розповідає Білоус.

Про звільнення роботодавець повинні попередити заздалегідь:

за 15 днів – якщо працював до півроку;

за 30 днів – якщо працював більше півроку;

за 60 днів – якщо працював більше п'яти років;

за 90 днів – якщо працював більше 10 років.

Українці будуть працювати за новими правилами, трудові книжки замінять паспорта

"За домовленістю сторін попередження можуть бути замінені грошовою компенсацією в розмірі, визначення трудовим договором, але не менше подвійного середньоденного заробітку працівника за кожен робочий день", – йдеться в проєкті.

Наприклад, якщо ви працювали більше півроку, але роботодавець вас вирішив звільнити "одним днем", то в якості компенсації йому доведеться виплатити двомісячну зарплату.

При цьому заборонено звільняти з таких причин:

дискримінації або помсти;

якщо працівник скаржився на роботодавця за порушення законів;

за те, що працівник брав участь у профспілкових організацій.

Відпустку збільшать на 4 дні

Зараз загальна відпустка становить 24 дня, а за новими правилами – 28 днів. Ті, хто молодше 18 років, має право на 31 день відпустки. У стаж роботи, що дає право на щорічну основну оплачувану відпустку, зараховуються:

час фактичної роботи (в тому числі на умовах неповного робочого часу простою не з вини працівника) протягом робочого року, за який надається відпустка;

час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому виплачувалася допомога за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням;

час перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;

час щорічної оплачуваної відпустки.

Трудові книжки скасують, але не для всіх

Враховувати стаж будуть в електронній формі, але попередньо про це потрібно буде домовитися з працівником. В результаті при оформленні можна буде не подавати трудову книжку – досить паспорта, ІПН і інших документів (якщо того вимагає роботодавець і дозволяє закон, наприклад, довідка про медичний огляд).

Одне з найважливіших нововведень – пенсію тепер будуть нараховувати автоматично. Чи не доведеться звертатися до Пенсійного фонду, збирати довідки, доводити свій стаж і підтверджувати його.

Українці зможуть отримати електронний документ з інформацією про свій стаж в інтернеті. Такий документ може знадобитися, якщо того вимагає роботодавець (наприклад, для конкурсу на посади у вас повинен бути стаж у відповідній сфері).

Правда, для цього потрібно оформити електронний цифровий підпис. Також в Кабміні розглядають можливість використовувати технологію BankID. Тобто ідентифікувати себе можна буде і за допомогою банківської картки.

Що пропонували раніше

Першу версію законопроєкту про новий КЗпП взяли ще кілька років тому. Згідно із законом новий склад парламенту повинен розглянути документ у другому читанні. Однак, судячи із заяв парламентаріїв і Кабміну, вони вирішили напрацювання попередників не використовувати.

До речі, хоч минулий уряд і не називав себе ліберальним, багато норм також зменшували контроль над роботодавцями і вводили нові підстави для звільнення. І тоді, і зараз, профспілки виступали проти.

Наприклад, в першому читанні прийнятий документ, який легалізує звільнення за розголошення комерційної таємниці. При цьому в законопроєкті зазначено, що така норма поширюється в разі, якщо співробітник взяв на себе зобов'язання зберігати секрети компанії.

Комплексна реформа ринку праці, впевнені в новому Кабміні, передбачає скорочення середнього терміну пошуку нової легальної роботи з 3,6 до 2 місяців, рівня безробіття з 9.6% до 5%, з одночасним збільшенням рівня зайнятості працездатного населення з 66% до 70%