Відпочинок в Україні-2018: популярні напрямки та ціни

Влітку 2018 року серед українців, які бажють відпочити в межах країни, найбільшою популярністю користуються лише два напрямки.

При виборі місця відпочинку в межах країни українці, як правило, обирають між Карпатами і південним напрямом. Про це у коментарі OBOZREVATEL заявив керівник одного з туристичних агентств Олег Кулик.

Куди їдуть відпочивати

За словами Кулика, після анексії Криму українці вважають за краще відпочивати в Карпатах і Бердянську, також досить часто обирають одеський напрямок.

"Якщо говорити про південний напрямок, то українці обирають Коблево, Бердянськ, Одеський напрямок. Особливою популярністю цього року користується Бердянськ. Менш активно їдуть в Коблево і Залізний порт, хоча в принципі одеський напрямок досить популярний", - зазначив Кулик.

Карпати Pixabay

Коли буде дешевше?

За словами Кулика найдешевші путівки можна купити у травні, червні та вересні, що обумовлено сезонними факторами. У липні і серпні ціни, як правило, досягають свого максимуму.

"При бажанні заощадити треба пам'ятати, що найдешевші путівки - це, як правило, червень і вересень", - сказав Кулик, нагадавши, що у червні ціни ще тримають на мінімальному рівні, оскільки сезон ще не розпочався і побоюючись, що море не прогрілося, туристи не поспішають купувати путівки.

"У вересні всі сімейні пари відправляють дітей до школи, отже, наплив туристів різко спадає, що сприяє зниженню цін. У травні путівки ще дешевші, але треба розуміти, що море ще холодне. Найвищі ціни зазвичай у пікові моменти: липень і серпень", - сказав Кулик.

Бердянськ Вікіпедія

ціни

За словами Кулика, середня вартість путівки на родину з трьох осіб цього року обійдеться в межах 20-25 тис. грн за тиждень проживання в готелі або пансіонаті. У цю вартість входитиме проживання і сніданок. За додаткове харчування доведеться доплатити окремо.

"Що стосується рівня цін, то у цьому році середня вартість проживання на тиждень для сім'ї обійдеться в районі 20-25 тис. грн. Йдеться про пансіонати, санаторії і готелі на південному напрямку. Як правило, у вартість входить проживання та сніданок", - сказав Кулик.

"На жаль, щороку ціни зростають щонайменше на 10-15%", - повідомив Кулик, зазначивши, що цього року також зафіксовано невелике подорожчання в порівнянні з торішніми цінами.

Коблево Вікіпедія

Раніше OBOZREVATEL писав, як має оплачуватися відпустка, скільки днів можна брати за свій рахунок і хто має право на додатковий відпочинок.

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