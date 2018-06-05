УкрEngРус
Регистрация
СвітСпорт

Відпочинок в Україні-2018: популярні напрямки та ціни

3.5тЧитати новину російською

Влітку 2018 року серед українців, які бажють відпочити в межах країни, найбільшою популярністю користуються лише два напрямки.

При виборі місця відпочинку в межах країни українці, як правило, обирають між Карпатами і південним напрямом. Про це у коментарі OBOZREVATEL заявив керівник одного з туристичних агентств Олег Кулик.

Новини
Відпочинок-2018: скільки коштують путівки в дитячий табір

Куди їдуть відпочивати

За словами Кулика, після анексії Криму українці вважають за краще відпочивати в Карпатах і Бердянську, також досить часто обирають одеський напрямок.

"Якщо говорити про південний напрямок, то українці обирають Коблево, Бердянськ, Одеський напрямок. Особливою популярністю цього року користується Бердянськ. Менш активно їдуть в Коблево і Залізний порт, хоча в принципі одеський напрямок досить популярний", - зазначив Кулик.

Карпати

Pixabay

Коли буде дешевше?

За словами Кулика найдешевші путівки можна купити у травні, червні та вересні, що обумовлено сезонними факторами. У липні і серпні ціни, як правило, досягають свого максимуму.

"При бажанні заощадити треба пам'ятати, що найдешевші путівки - це, як правило, червень і вересень", - сказав Кулик, нагадавши, що у червні ціни ще тримають на мінімальному рівні, оскільки сезон ще не розпочався і побоюючись, що море не прогрілося, туристи не поспішають купувати путівки.

"У вересні всі сімейні пари відправляють дітей до школи, отже, наплив туристів різко спадає, що сприяє зниженню цін. У травні путівки ще дешевші, але треба розуміти, що море ще холодне. Найвищі ціни зазвичай у пікові моменти: липень і серпень", - сказав Кулик.

Бердянськ

Вікіпедія

ціни

За словами Кулика, середня вартість путівки на родину з трьох осіб цього року обійдеться в межах 20-25 тис. грн за тиждень проживання в готелі або пансіонаті. У цю вартість входитиме проживання і сніданок. За додаткове харчування доведеться доплатити окремо.

"Що стосується рівня цін, то у цьому році середня вартість проживання на тиждень для сім'ї обійдеться в районі 20-25 тис. грн. Йдеться про пансіонати, санаторії і готелі на південному напрямку. Як правило, у вартість входить проживання та сніданок", - сказав Кулик.

"На жаль, щороку ціни зростають щонайменше на 10-15%", - повідомив Кулик, зазначивши, що цього року також зафіксовано невелике подорожчання в порівнянні з торішніми цінами.

Коблево

Вікіпедія

Раніше OBOZREVATEL писав, як має оплачуватися відпустка, скільки днів можна брати за свій рахунок і хто має право на додатковий відпочинок.

Також ми писали про те, які зарубіжні курорти обирають українці влітку 2018 року.

Читайте всі новини по темі "відпочинок" на сайті "Обозреватель".

Тема
відпочинок
Місце
Україна
Об'єкти
відпочінокУкраїна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
0
Смішно
2
Цікаво
8
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги