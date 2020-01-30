Відкинуло на 13 років назад: розкрито реальний рівень доходів росіян

Економічна криза та санкції, накладені на Росію після анексії Криму, відкинули доходи звичайних росіян на 13 років назад – до рівня 2007 року.

Про це повідомив військово-політичний експерт Олександр Коваленко в блозі на "Південному дозорі". "Ефект від санкцій щоразу проявляє себе на просторах Російської Федерації все більш виразно, охоплюючи практично всі галузі життєдіяльності росіян", – зазначив експерт.

Він навів дані Росстату, згідно з якими у 2019 році відзначалося зростання оплати праці росіян в середньому на 6,8% або в грошовому вираженні близько 26 трильйонів рублів. На перший погляд, пише Коваленко, це можна подавати як успіх, але насправді це не так.

"Справа в тому, що якщо врахувати інфляцію, то рівень оплати праці виявився навіть нижчим за попередні роки, коли він в середньому становив 32,5 трлн руб. А фонд оплати праці в доларовому еквіваленті оцінюється в 540 млрд, що на 30% нижче докризового і аналогічний рівню 2007 року!", – пояснив Коваленко.

Експерт додав, що зараз у Росії відзначається тенденція не тільки низьких зарплат, але й переведення людей в режим неповного робочого дня або відправки їх у неоплачувані відпустки.

"Проміжна статистика по доходах росіян показала, що 37% отримують зарплату менше 19 тисяч рублів (приблизно 7500 гривень, - Ред), 23,2% – менше 15 тисяч рублів (близько 5940 гривень, - Ред.), а 12% росіян заробляють не більше 10 тисяч рублів (близько 4000 гривень, - Ред.) на місяць", – підсумував Коваленко.

Криза в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі Росії витрачають на їжу понад 30% всіх доходів, а багато і того більше. Це свідчить, що більшість населення "наддержави" живе дуже бідно.

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