Від гвинта: в аптеках вже стартували знижки

Роботизовані аптеки розпочали новий сезон з великою порцією знижок* до 40%. Фармбренди "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Копійка" та "Аптека Шар@" запустили акцію "Від гвинта". Акція стартувала 1 вересня та триватиме до 15 жовтня 2020 року включно. Скористайтеся пропозицією та рушайте разом з акцією "Від гвинта", щоб зекономити до 40%.

В акційному асортименті є товари для різних покупців. Молодим мамам роботизовані аптеки пропонують олійку від розтягнень, щоб піклуватися про шкіру в особливий період. Для малюків фармбренди "Аптека Копійка", "Благодія,", "Аптека Шар@" та "Аптека АНЦ" зібрали велику торбину продуктів: овочеві, м'ясні чи фруктові пюре, а також молочні каші й суміші. Вражає й асортимент засобів гігієни та зубних паст. За час акції можна зробити запаси на кілька місяців вперед, щоб мати вдома все необхідне.

Акція "Від гвинта" також включає й нерецептурні препарати від геморою, пелюшкового дерматиту, болю в суглобах. Можна заздалегідь подумати про сезонну застуду та придбати ліки від проявів грипу, болю в горлі та нежитю. Поки діє акція, ціни знижені до 40%. Щоб дізнатись про весь асортимент акційних позицій, можете звернутись до провізора.

Роботизовані аптеки йдуть в ногу з часом, тому пропонують робити замовлення** онлайн. Обирайте потрібні товари на сайті "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка", "Благодія" чи "Аптека Шар@", робіть замовлення, а потім забирайте покупки в найближчій точці продажу. Платити за товари потрібно тільки в аптеці. Якщо не маєте доступу до інтернету чи хочете зробити замовлення дорогою, звертайтесь до довідкового сервісу за номером: 5900. Оператор запише назви товарів та адресу аптеки, куди ви можете прийти за покупками. Коли замовлення зберуть, отримаєте смс-повідомлення на свій номер телефону.

Який би спосіб покупок в роботизованих аптеках ви не обрали, з 1 вересня по 15 жовтня 2020 року включно можете зекономити до 40%. Завітайте до фармбрендів "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Копійка" та "Аптека Шар@" за товарами зі знижками до 40%.

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 40%.

** Мається на увазі попереднє замовлення, придбання здійснюється у місці продажу.

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