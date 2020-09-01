Роботизовані аптеки розпочали велику акцію "Від гвинта"*. За умовами спецпропозиції передбачені знижки до 40% на різні товари. Ініціатива корисна, бо з початком нового навчального року батьки зміщують фокус уваги на дітей. Так вже склалося,що в цей час важливіше знати, що у сина чи доньки є все необхідне для школи, ніж турбуватись про власне здоров’я. Акція аптек під брендами "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Копійка" та "Аптека Шар@" може допомогти батькам знов згадати про себе. Вона стартує одночасно з початком нового навчального року – 01 вересня, і діє до 15 жовтня включно. Але чи є у переліку акційних товарів все, що може знадобитись українцям?

Перелік позицій зі знижками в роботизованих аптеках дійсно великий. Малюкам можна придбати дитячі пюре, молочні каші й суміші, а також підгузки. Для дітей-школярів аптеки пропонують вітаміни зі знижками, щоб легше було адаптуватись до навчального процесу. Людям, які часто їздять у відрядження, знадобиться додатковий тюбик зубної пасти та засоби гігієни. Окрім цього, в акцію включені безрецептурні лікарські засоби – препарати від геморою, болю в горлі, захворювань вен, нежиті, симптомів грипу та застуди. Знижками до 40% фарбмренди нагадують: турбота про здоров’я може бути доступною. Щоб суттєво зекономити, варто тільки обрати акційний товар в аптеці. Про перелік позицій зі знижками можна запитати провізора аптеки.

Препарати та медичні вироби мають тривалий термін зберігання. Тож можна придбати акційний товар зараз та використати за кілька місяців. Також роботизовані аптеки не обмежують покупців у кількості товарів для одночасного придбання. Можна купити кілька упаковок одного лікарського засобу для себе та родичів.

Акція "Від гвинта" триває півтора місяці – з 01 вересня по 15 жовтня 2020 року. Так аптеки піклуються про те, щоб всі покупці мали змогу виділити час та поповнити запас домашніх чи дорожніх аптечок. Звичайно, можна відкласти покупки на останній день, але краще зробити їх заздалегідь, бо акційні товари вже можуть закінчитись.

Щоб зберегти дорогоцінний час на інші важливі справи, можете купувати акційні товари на офіційних сайтах аптек під брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка" та "Аптека Шар@", а точніше – робити попереднє замовлення. Не треба вносити передплату, бо аптеки піклуються про чесні взаємини з покупцем. Спочатку клієнт переконується у повноті замовлення та цілісності упаковок, а потім оплачує та забирає покупки.

Здоров’я – це найвища цінність, турбот про яку не мають замінювати жодні інші справи та обставини. Піклуйтесь про відмінне самопочуття з економією до 40%. Звертайтесь до роботизованих аптек під брендами "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Копійка" та "Аптека Шар@" за акційними товарами гарної якості. Спецпропозиція триває до 15 жовтня цього року включно!

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 40%.

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