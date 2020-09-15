"Від гвинта" — і до знижок: в яких аптеках діє акція?

Українські фармбренди пропонують акцію "Від гвинта", яка передбачає знижки* до 40%. Тільки з 1 вересня по 15 жовтня 2020 року можна придбати ліки й інші аптечні товари за зниженими цінами. Спецпропозиція діє по всій Україні, за винятком тимчасово окупованих територій та АРК.

Акція триває в аптеках під брендами "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Копійка" та "Аптека Шар@". Щоб дізнатись про перелік товарів за зниженими цінами, можете звернутись до провізора. Аптеки анонсували великі знижки. Поки діє акція, покупці зможуть заощадити до 40%, здійснюючи звичні покупки.

Акція включає різні товари: препарати, дієтичні добавки, засоби гігієни, медичні вироби. Якщо боїтесь сезонної застуди, можете придбати ліки від нежиті, кашлю, болю в горлі. Ці препарати стануть у пригоді, коли збираєтесь у відрядження чи відпустку. Зазвичай їх складають в дорожню аптечку та беруть з собою про всяк випадок. Знижка також діє на знеболювальні препарати, ліки від геморою, захворювань печінки.

Якщо робите сімейні закупи, завітайте в аптеку за зубною пастою зі знижкою. Дітям дошкільного та шкільного віку купують акційні мультивітаміни для загального зміцнення організму. Щоб нагодувати малюка, можна придбати молочну кашу чи дитяче пюре. Не забудьте подивитись на індивідуальну упаковку. Так зможете дізнатись рекомендований вік дитини. Також аптеки пропонують придбати малюкові дитячі підгузки та мазь для протидії пелюшковому дерматиту зі знижкою. Щоб швидше зробити аптечні покупки, можете замовити** все потрібне телефоном за коротким номером: 5900.

Окрім акції, аптеки під брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка" та "Аптека Шар@" пропонують ще один варіант економії: зареєструйтесь у програмі лояльності "Лайк", щоб повертати 1% від вартості товарів на свій бонусний рахунок. Накопичені "лайки"*** зможете використати під час наступних покупок. Щоб зареєструватись у програмі "Лайк", назвіть провізорові свій номер телефону, коли оплачуєте товари на касі. Аптеки не видають фізичну бонусну картку. Дізнатись залишок "лайків" можна у чеку.

Заощаджуйте з аптеками фармбрендів "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Копійка" та "Аптека Шар@", де тривають знижки до 40%. Робіть покупки під час дії акції "Від гвинта" та поповнюйте домашню аптечку з меншими витратами. Знижки діють до 15 жовтня 2020 року включно.

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*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 40%.

**Мається на увазі попереднє замовлення, придбання здійснюється у місці продажу.

***Маються на увазі бонуси програми лояльності "Лайк".