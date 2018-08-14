Вибираємо шкільну форму: що потрібно знати батькам учнів

Перед початком навчального року в Україні в магазинах і на шкільних ярмарках з'явився великий асортимент шкільної форми, яка не відповідає стандартам якості.

Як виробники шкільної форми обманюють покупців, розповіла в ефірі ObozTV голова правління ГО "Громадський контроль захисту прав споживачів" Влада Миронова.

За її словами, активісти два роки перевіряли якість форми і побачили проблему. Виробники не маркують дитячий одяг як шкільний, щоб не нести відповідальності за якість і безпеку цих речей.

"За зовнішнім виглядом ми бачимо, що батьки купуватимуть цей одяг для шкіл. Але виробник, щоб уникнути відповідальності, на маркуванні пише просто - "штани для хлопчиків" або "спідниця для дівчаток", - пояснила Миронова.

У результаті, за словами експерта, контролюючі органи не можуть виписати штрафні санкції цьому виробникові за те, що він так написав на маркуванні. "Якби він написав "шкільний одяг", була б відповідальність", - пояснила вона.

"Вони використовують іншу тканину, замінюють 100% котон на поліестер. Але бували ситуації, коли писали 100% котон, а перевірка показувала 100% поліестер. Це введення в оману споживача", - розповіла експерт.

Як зазначила Миронова, неякісна форма трапляється не тільки на речових ринках, але навіть у спеціалізованих магазинах і на шкільних ярмарках.

Вона вважає, що в нинішньому році такої форми буде набагато більше, і споживачі сьогодні не захищені.

"Батькам треба звертати увагу, по-перше, хто виробник, по-друге, на ціну. Якісна і безпечна річ не може коштувати дешево", - порадила експерт.

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