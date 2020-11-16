Вганяють у борги перед Facebook і позбавляють соцмереж: українцям пропонують небезпечний заробіток

Українцям пропонують за 100 грн в тиждень здати в оренду свою сторінку в Facebook. Після її використовують для того, щоб розміщувати рекламу, яка порушують політику соцмережі. Це може привести до того, що після такої оренди у вас з'явиться борг у розмірі 30 доларів, а сторінку зовсім можуть заблокувати.

Адвокат, кандидат юридичних наук Сергій Войченко розповів: рекламу за допомогою куплених акаунтів розміщують не тільки в Україні: пости від вашого імені можуть з'явитися для користувачів із Португалії, Польщі, Іспанії, В'єтнаму.

"Це не завжди щось незаконне. Рекламують, наприклад, крем для збільшення члена, крем для збільшення грудей, напій для схуднення. Ті продукти, які можете купити за 10 грн, але їх продають за 40 євро. Ціни за такий аккаунт доходять до 500 доларів", – розповідає адвокат.

Чужі сторінки використовують через те, що розміщувати рекламу можна тільки з тієї сторінки, яка відкрита не менше ніж рік тому, є друзі, активність. Але після розміщення сумнівною реклами сторінку блокують, тому підприємці і намагаються скупити якомога більше акаунтів, щоб з їх допомогою рекламувати товари.

Купівлею сторінок займаються і міжнародні біржі. Цілком можливо, що в Україні їх купують за 100 грн в тиждень, але після перепродують за ціною в 7-8 разів вище.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українських користувачів торговельного майданчика OLX почали атакувати хакери з Росії. Під приводом продажу товару вони дізнаються дані картки покупця, а потім знімають з неї гроші.