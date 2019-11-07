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7 листопада • оновлено в 16:55
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Верифікацію відклали: Зеленський відправив на доопрацювання закон про субсидії

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Президент України Володимир Зеленський відправив на доопрацювання законопроєкт №1231, що вводив перевірку всіх, хто отримує гроші від держави (пенсіонерів, самотніх матерів, субсидіантів).

Інформація про це з'явилася на сторінці законопроєкту на сайті Верховної Ради у четвер, 7 листопада. Закон було ухвалено 16 жовтня у другому читанні. Переважну більшість голосів дала "Слуга народу". Його встиг підписати глава парламенту Дмитро Разумков.

Що саме хоче змінити Зеленський у законопроєкті, невідомо – текст його пропозицій на сайті поки відсутній.

Верифікацію відклали: Зеленський відправив на доопрацювання закон про субсидії

Верховна Рада

Що передбачає законопроєкт:

  • чиновникам доручать за допомогою автоматичної бази перевірити всіх, хто отримує допомогу від держави;

  • перевірка відбуватиметься у три етапи; останній може тривати ще три роки після скасування виплати;

  • до єдиної бази потрапить інформація про кожного, хто отримує гроші від держави; ресурс постійно наповнюватимуть новими даними;

  • якщо вдасться знайти порушення, ті кошти, які українці отримали незаконно, змусять повернути до бюджету;

  • чиновники можуть дізнатися навіть про залишок на банківському рахунку пільговика.

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Верифікація пенсій та субсидій: прогнози економіста

Під процес потраплять мільйони пенсіонерів, субсидіантів, студентів, самотніх матерів та інші. Перевірятиме Мінфін. Інформація буде внесена до єдиної системи, матеріальне становище вивчатимуть, якщо особа отримує:

  • пенсію, пільгу, субсидію, стипендію;

  • грошову виплату з державного бюджету;

  • грошову виплату з місцевого бюджету, Пенсійного фонду або Фонду соціального страхування.

Зеленський не підписав законопроєкт про перевірки

Зеленський не підписав законопроєкт про перевірки

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • В Україні проведуть перевірку всіх, хто отримує гроші від держави (пенсіонери, самотні матері, субсидіанти тощо). Для цього створять спеціальну онлайн-платформу, де зберуть всю доступну з державних реєстрів інформацію про українців.

  • В Україні у 2019 році мали запустити накопичувальні пенсії, рішення відклали;

  • Мінімальною пенсії не вистачає навіть на купівлю найнеобхідніших товарів і послуг зі споживчого кошика;

  • З 2019 року перерахунок відбувся автоматично з урахуванням зростання зарплат і цін;

  • Питання підвищення пенсійного віку залишилося актуальним, але розглянуть його тільки після 2028 року.

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Теми
Соцвиплати в Україні Соціальні виплати
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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