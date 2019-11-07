Верифікацію відклали: Зеленський відправив на доопрацювання закон про субсидії

Президент України Володимир Зеленський відправив на доопрацювання законопроєкт №1231, що вводив перевірку всіх, хто отримує гроші від держави (пенсіонерів, самотніх матерів, субсидіантів).

Інформація про це з'явилася на сторінці законопроєкту на сайті Верховної Ради у четвер, 7 листопада. Закон було ухвалено 16 жовтня у другому читанні. Переважну більшість голосів дала "Слуга народу". Його встиг підписати глава парламенту Дмитро Разумков.

Що саме хоче змінити Зеленський у законопроєкті, невідомо – текст його пропозицій на сайті поки відсутній.

Верховна Рада

Що передбачає законопроєкт:

чиновникам доручать за допомогою автоматичної бази перевірити всіх, хто отримує допомогу від держави;

перевірка відбуватиметься у три етапи; останній може тривати ще три роки після скасування виплати;

до єдиної бази потрапить інформація про кожного, хто отримує гроші від держави; ресурс постійно наповнюватимуть новими даними;

якщо вдасться знайти порушення, ті кошти, які українці отримали незаконно, змусять повернути до бюджету;

чиновники можуть дізнатися навіть про залишок на банківському рахунку пільговика.

Під процес потраплять мільйони пенсіонерів, субсидіантів, студентів, самотніх матерів та інші. Перевірятиме Мінфін. Інформація буде внесена до єдиної системи, матеріальне становище вивчатимуть, якщо особа отримує:

пенсію, пільгу, субсидію, стипендію;

грошову виплату з державного бюджету;

грошову виплату з місцевого бюджету, Пенсійного фонду або Фонду соціального страхування.

Зеленський не підписав законопроєкт про перевірки

Як повідомляв OBOZREVATEL :

В Україні проведуть перевірку всіх, хто отримує гроші від держави (пенсіонери, самотні матері, субсидіанти тощо). Для цього створять спеціальну онлайн-платформу, де зберуть всю доступну з державних реєстрів інформацію про українців.

В Україні у 2019 році мали запустити накопичувальні пенсії, рішення відклали;

Мінімальною пенсії не вистачає навіть на купівлю найнеобхідніших товарів і послуг зі споживчого кошика;

З 2019 року перерахунок відбувся автоматично з урахуванням зростання зарплат і цін;

Питання підвищення пенсійного віку залишилося актуальним, але розглянуть його тільки після 2028 року.

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