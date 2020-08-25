Рада підвищила мінімалку до 5000 гривень: кого стосуватиметься і як позначиться на податках

Верховна Рада з 1 вересня підвищила мінімальну зарплату до 5000 гривень. Це майже на 300 грн більше, ніж зараз.

За президентський законопроєкт №3963 у другому читанні і в цілому на позачерговій сесії 25 липня проголосували 295 народних депутатів. З них 231 голос дала фракція "Слуга народу" (щоб подивитися результати голосування, доскрольте до кінця сторінки).

Як голосували:

"Слуга народу" – 231;

ОПЗЖ – 26;

"Європейська солідарність" – 0;

"Батьківщина" – 0;

"За майбутнє" – 12;

"Голос" – 0;

"Довіра" – 15;

позафракційні депутати – 11.

Результати голосування Телеканал "Рада"

Результати голосування по фракціях Телеканал "Рада"

Зараз мінімальна заробітна плата в країні становить 4723 грн. Новий розмір у 5000 грн почне діяти з 1 вересня 2020 року.

На кому позначиться підвищення мінімалки

З огляду на те, що в Україні досить швидко ростуть ціни, пояснив аналітик Єгор Комов, таке зростання в кращому разі дасть змогу найбільш малозабезпеченим зберегти свій рівень доходів.

Пенсії. Водночас зросте й пенсія для тих, хто виконав вимоги щодо стажу (35 років для чоловіків і 30 років для жінок) і кому вже виповнилося 65 років. Вони згідно із законом мають право на виплату в розмірі не менш як 40% мінімалки.

з 1 січня 2021 року – 2400 грн;

з 1 липня 2021 року – 2600 грн.

Податки. Зараз із мінімальної зарплати потрібно заплатити 1960 грн податків, а вже після підвищення – 2075 грн. Підвищення мінімалки сприятиме виведенню частини бізнесу з тіні. Що ж стосується підприємств, які влаштували своїх співробітників на повну ставку і платять їм "білу" зарплату, їх підвищення не зачепить. Сума податків для них ніяк не зміниться.

Зарплати. Підвищення мінімалки до 5000 грн торкнеться дуже багатьох українців, які працевлаштовані на мінімальну зарплату. Йдеться як про бюджетників, так і про співробітників приватного бізнесу, більшість з яких офіційно отримують мінімалку (а решту зарплати "в конверті").

Як розповів у коментарі OBOZREVATEL ексміністр соцполітики Андрій Рева, приблизно 75% співробітників дрібних і середніх підприємств офіційно мають мінімальну зарплату.

Плюси та мінуси від підвищення

За словами голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, на підвищення мінімалки потрібно 5 млрд гривень. Гроші планують взяти з коштів, зекономлених на обслуговуванні державного боргу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, від підвищення мінімалки, на думку економістів, будуть як плюси, так і мінуси.

Плюси:

підвищення мінімалки покращить її співвідношення до середньої зарплати;

зросте попит на внутрішньому ринку (йтиметься насамперед про вузький сегмент товарів першої необхідності);

відбуватиметься детінізація економіки.

Мінуси:

стрімке підвищення мінімалки в умовах економічної кризи може стати шоком для бізнесу.

"Бізнес поставлять перед вибором, як забезпечити вимушене збільшення оплати праці: підвищувати ціни на свою продукцію, звільняти робітників, виводити їх у тінь чи відмовлятися від інвестицій. Найбільше постраждають малі та середні підприємства, для яких зростання мінімалки болючіше, ніж для великого бізнесу", – йдеться в матеріалі.

Збільшення податкового навантаження відчує не тільки бізнес, який дійсно платить мінімалку, а й той, що робить це задля мінімізації податків (виплачуючи решту зарплати "в конверті"). Зачепить і ФОПів, які платять єдиний соціальний внесок у розмірі 22% від мінімальної зарплати. Його сума збільшиться з 1039 гривень до 1100 уже цього року і до 1430 гривень наступного.

Які податки зростуть

Прив'язані до мінімальної зарплати і деякі інші податки, збори та платежі. Наприклад, максимальна ставка податку на нерухомість – 1,5% від мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного року. Тобто у 2021 році податок буде платитися з максимального розрахунку 70.84 грн за кв. м, а у 2022 році – вже 90 гривень (1,5% від мінімалки на початок 2021 року).

Як зростатиме мінімалка в майбутньому

У 2021 році мінімальну зарплату підвищать двічі:

з 1 січня 2021-го – 6000 грн;

з 1 липня 2021-го – 6500 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає підвищення мінімальної зарплати з 4723 грн до 5000 грн вже з 1 вересня 2020 року.

Кабмін затвердив графік, згідно з яким мінімалка має зрости з 1 вересня до 5000 грн, з 1 січня 2021 року – до 6000 грн, з 1 липня 2021 року – до 6500 грн.